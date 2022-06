Eerste zomertransfer voor Anderlecht: jonge Nigeriaan Abdulrazak uit Zweden

Anderlecht vatte maandag zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen aan en maakte meteen zijn eerste zomertransfer bekend. Paars-wit vond een akkoord met de Zweedse eersteklasser Norrköping over de definitieve transfer van Ishaq Abdulrazak.



"Ishaq is een 20-jarige Nigeriaan, die sinds 2020 bij Norrköping speelde en er sindsdien een vaste waarde was", schrijft de Brusselse club.



"Hij komt tot zijn recht als wingback, maar kan even goed op verschillende posities in het middenveld spelen."



CEO Peter Verbeke is blij met de aanwinst: "We volgen Ishaq al een hele tijd. Hij heeft enerzijds veel fysieke kwaliteiten: hij is snel, wendbaar, heeft volume en speelt met veel assertiviteit. Anderzijds beschikt hij ook over veel technisch vermogen waardoor hij polyvalent inzetbaar is."



Ook Abdulrazak zelf kijkt uit naar zijn toekomst in onze hoofdstad. "Dit is een grote stap voor mij en ik ben er erg trots op. Ik wil zo snel mogelijk mijn waarde bewijzen voor de ploeg en ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten en de fans te ontmoeten."