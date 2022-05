Vincent Kompany en Anderlecht zetten punt achter samenwerking: "Fierheid overheerst"

De voorbije jaren was hij als coach een van de belangrijkste uithangborden van Anderlecht: Vincent Kompany. Maar daar komt nu dus een einde aan. De trainer en de club stoppen hun samenwerking. "In onderling overleg", klinkt het.

Als Brusselaar is Kompany een kind van het huis. Hij debuteerde op zijn 17e in het eerste elftal, maar koos na drie jaar in het shirt voor een avontuur in het buitenland, eerst bij Hamburg dan bij Manchester City.

Tot er in mei 2019 verrassend nieuws kwam. Kompany keerde terug naar de club van zijn hart om er de rol van speler en trainer te combineren. Na een jaar bleek die combinatie te moeilijk en koos hij definitief voor de rol van T1.

In zijn eerste seizoen als hoofdcoach, 2020-2021, werd Anderlecht 3e in de reguliere competitie en zakte het nog een plek in de play-offs. Dit jaar sloot paars-wit de Champions' play-offs af op plek 3. Het verloor ook de finale van de Croky Cup.

In de zomer van 2020 had hij zijn handtekening gezet onder een contract voor 4 seizoen als hoofdcoach, maar dat doet hij dus niet uit. Na twee jaar zit de samenwerking erop.

De voorbije weken circuleerden er al geruchten dat Kompany naar een club in het buitenland zou kunnen, maar officieel is er over zijn toekomst nog niets geweten. In de Engelse pers wordt de trainer wel nadrukkelijk in verband gebracht met Burnley, dat onlangs degradeerde uit de Premier League.