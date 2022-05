Zoon van voormalig doelman Boubacar Barry Copa tekent eerste profcontract bij Anderlecht

"Met Kaïs, Aboubacar en Lilian injecteren we nog meer talent in de U18-kern van volgend seizoen. We hopen ook dat deze jongens volgend seizoen kunnen proeven van 1B", vertelt Jean Kindermans, hoofd van de RSCA Belfius Academy.



De opvallendste naam van het kwartet is die van Kaïs Barry. Hij is de zoon van voormalig doelman Boubacar Barry Copa, vooral gekend van zijn periode bij KSK Beveren (2003-07) en KSC Lokeren (2007-17).



"Kaïs kwam toe in Neerpede op 12-jarige leeftijd. Hij maakte onmiddellijk indruk met zijn sereniteit en zijn passingspel", luidt het op de website van Anderlecht. "Kaïs beschikt ook op jonge leeftijd al over leiderschapskwaliteiten, daarom was hij dit seizoen ook aanvoerder van onze U16."