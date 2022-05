Vincent Kompany over trainerscarrière: "Nationale ploeg? Op dit moment geen goede stap"

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks trekt ex-spits Nordin Jbari met een dug-out naar een grote naam uit het Belgische voetbal. Kompany bijt de spits af. In de zomer van 2019 ruilde de City-held de Engelse topclub voor het Anderlecht van zijn jeugd. Eerst een seizoen als speler-trainer, vanaf augustus 2020 en een zoveelste blessure als echte T1. "Ik kon bij City nog in mijn comfortzone blijven en nog langer blijven voetballen, maar ik voelde dat het steeds lastiger werd om terug te keren na een blessure", verklaarde hij waarom hij op 33-jarige leeftijd terugkeerde naar België. "In mijn hoofd was ik ook al langer bezig met de volgende stap. De dag dat ik Pep (Guardiola, red) voor het eerst ontmoette, wist ik dat ik trainer wou worden. Op mijn 30e was hij de eerste coach die me kwam uitleggen waarom we de dingen doen die we doen." "Je moet niet alleen de beste spelers opstellen of spelers goed motiveren. Er zit ook en vooral een logica in." Kompany wil geen kopie zijn van zijn leermeester, maar houdt wel van zijn filosofie. "De realiteit speelt ook: het is de taak van de coach om zich aan te passen aan de spelers die hij heeft."

"De basis zijn je eigen ideeën, je groeit door ervaringen"

Hoe kijkt hij terug op de voorbije 3 jaar? Hoe hebben die hem veranderd? "Ik ben iemand die leeft van ervaringen. Ik ben niet alleen streng voor mezelf, maar ook eerlijk. Ik praat ook veel met de staf. Die moet me op mijn fouten wijzen. Door feedback kan ik verbeteren. Het maakt niet uit van wie het beste idee komt, het belangrijkste is dat we een oplossing vinden. Zo groeien wij, zo groei ik." De basis voor alles is wel dat je eigen ideeën moet hebben, stelt Kompany. "Anders ga je nergens naartoe. Ik houd mezelf een lijn voor, een manier van spelen. En ik probeer zo dicht mogelijk bij die lijn te blijven, terwijl ik me aanpas aan de spelers waarover ik beschik." Kompany is dag en nacht met voetbal bezig. En niet alleen met Anderlecht. Hij volgt ook andere ploegen en coaches. "Ik houd enorm van Jürgen Klopp (coach van Liverpool, red). Op de belangrijkste momenten in mijn carrière was Liverpool de tegenstander. Ik weet dus hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen, dus weet ik hoe uitzonderlijk het werk van Klopp is." "Ik houd van de manier waarop Liverpool zijn pressing en counters organiseert. Maar voor mij is er niet één heilig model. Ik vind het geweldig hoe Atletico Madrid verdedigt in zijn 16 meter. Hoe ze daarop trainen. Iedereen kijkt op zijn manier naar de dingen. Ik zal nooit zeggen dat een club slecht voetbal speelt. Je principes als club moeten wel duidelijk zijn. Dat respecteer ik enorm."

"Nationale ploeg is kwestie van gevoel"

Uit de verloren bekerfinale trekt hij - net als uit elke match - lessen. "Het was pijnlijk om te verliezen. Maar hoe pijnlijker, hoe meer lessen te trekken. Wat mij vooral stoorde aan de finale, is dat we niet getoond hebben hoe goed we zijn. Dat goeie spel moeten we elke match kunnen brengen."



Op het einde van het gesprek stelde ex-speler Nordin Jbari Kompany de vraag of hij zich ooit de Rode Duivels zag trainen, naar analogie van ex-internationals Didier Deschamps of Laurent Blanc bij Frankrijk?



Het antwoord was niet simpel ja of nee. "Als je als coach begint, bepaal je je ambities. Nog voor ik bij Anderlecht begon, stelde ik me de vraag: "Hoe kan ik het hoogste bereiken?""



"Maar eenmaal ik er middenin stond, heb ik niet vaak meer gedacht aan wat er na Anderlecht kan gebeuren. Dat vraagt zoveel energie en tijd. Het belangrijkste voor mij nu is dat Anderlecht zijn financieel niveau wat kan opkrikken. Als dat lukt, weet ik dat het maar een kwestie van tijd is, vooraleer de machine weer aanslaat."





"Ik probeer er - als deeltje van de puzzel - alles aan te doen om de machine weer op gang te krijgen."



Volgens Kompany zijn de Rode Duivels een kwestie van aanvoelen: "Je wordt geen coach van de nationale ploeg om gewoon coach van de nationale ploeg te zijn. Voel je dat er een groep staat die iets kan betekenen? Voel je dat het een goede generatie is? Voel je of het het juiste moment is?"



"Op dit moment zou de nationale ploeg geen goede stap zijn in mijn carrière. Ik moet op het veld staan, mijn rug rechten na verloren finales, moeilijke matchen en moeilijke beslissingen. Dat is de snelste manier om te groeien. Ik zit vandaag in een fase waarin ik elke dag wil vooruitgaan."



De ex-aanvoerder heeft wel een boodschap voor de WK-groep die straks naar Qatar gaat: "Geloof erin! Ik denk dat we geen favoriet meer zijn, maar dat kan ook positief zijn. Er is dan minder druk, enkel geloof en de ambitie om tot de laatste minuut te strijden."