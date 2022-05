Vandenbempt: "Anderlecht heeft zich gestoord aan positieve communicatie van Kompany"

"Ik denk dat zij er meer van verwacht hadden, zeker op het einde van het seizoen. Ze zaten in een uitstekende positie, maar op een paar cruciale momenten zoals in de bekerfinale tegen Gent liep het mis. Of die laatste wedstrijd tegen KV Kortrijk, daar ging het ook bijna mis. Tegen Union krijg je dan de kans om de play-offs interessant te beginnen en verlies je. En je krijgt nog eens een herkansing tegen Union. En als je dat allemaal optelt..."

"Geen idee", geeft Peter Vandenbempt toe. "Ik ben er niet noodzakelijk zeker van. Ik denk dat de directie minder tevreden is over het seizoen dan Kompany zelf eerlijk gezegd."

Na de match tegen Club Brugge begon hij weer over al die jonge gasten, terwijl het eigenlijk heel het seizoen Verschaeren de enige basisspeler was die echt uit de eigen jeugd kwam.

Filip Joos: "Dat is toch ook wel dubbel want daarom hebben ze hem ooit binnengehaald. Zo is hij bij de club begonnen. Toen moest hij positief zijn."



"Dat waren nog andere mensen", merkt Vandenbempt fijntjes op.



Gert Verheyen: "Na de match tegen Club Brugge begon hij weer over al die jonge gasten, terwijl het eigenlijk heel het seizoen Verschaeren de enige basisspeler was die echt uit de eigen jeugd kwam. En voor de rest een of twee. Dat verhaal dat het met eigen jeugd moet gebeuren is toch geen excuus meer."



"Maar globaal gezien, vind ik, dat het wel een goed seizoen geweest is voor Anderlecht."