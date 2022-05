Familieman Hein Vanhaezebrouck: "Buitenland was niet aan de orde, mijn zoon trekt naar de universiteit"

"Er waren ook opties voor een job in het buitenland, maar dat is nog niet aan de orde. Omdat mijn zoon volgend jaar aan de universiteit begint."

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan 2 jaar langer met elkaar door. "Voor mij was het duidelijk: Gent was dé optie in België", vertelt hij in Extra Time.

"In Europa hadden we beter kunnen doen"

AA Gent greep naast een ticket voor de Champions' Play-offs. Toch blikt de ambitieuze club terug op een geslaagd seizoen.

"Ik denk het wel", pikt Hein Vanhaezebrouck in. "De beker winnen is altijd plezant."

"In Europa hadden we beter kunnen doen, maar die campagne overlapte met onze doelen in de competitie en de beker. Het viel allemaal op hetzelfde moment en wij beschikten niet over de breedste kern. Dat was zwaar voor de jongens."



"Daarom heb ik tegen PAOK ook mijn 3 belangrijkste spelers gewisseld. Met het oog op de komende matchen."



Deelname aan Play-off I lukt net niet. "Voor Nieuwjaar hebben we veel te veel punten weggegooid. Vaak waren we baas, maar verzilverden we de kansen niet", zoekt Vanhaezebrouck naar een verklaring.

"Met wat extra middelen in januari hadden we enkele spelers kunnen halen. Dan was er geen discussie over Play-off I."

"Al blijft onze eindsprint ongelooflijk. Dat doe je niet elk jaar", beseft de coach ook.