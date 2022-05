Trust the process: het parcours van Vincent Kompany bij paars-wit

Het tijdperk van Vincent-Kompany-de trainer-bij-Anderlecht is voorbij. De voormalige topverdediger zette bij paars-wit zijn eerste stapjes als assistent en later als hoofdcoach. "Trust the process", werd in de begindagen het motto. Maar hoe verliep deze tweede passage van Kompany bij de Brusselse club ook alweer?

Het begin: teruggehaald door Marc Coucke en Michael Verschueren

"Supporters, the prince is back!" Zo kondigde Michael Verschueren in een filmpje van Anderlecht de komst van "Vince the Prince" aan. Dat de toenmalige Rode Duivel in mei 2019 weer voor Anderlecht koos, was een stunt van formaat. Toenmalig voorzitter Marc Coucke en Michael Verschueren, op dat moment de sportief directeur, waren de mannen die Kompany van het project wisten te overtuigen.

Kompany kwam naar de club in de rol van speler-trainer, al had hij tot dan nog geen ervaring als coach. "Hij zal vooral als een soort manager optreden. Hij wordt de baas over de manier van spelen en de opstelling", zei Verschueren. Marc Coucke: "Het moment waarop Vincent zei: "Ja, ik ga akkoord", dat zal ik nooit vergeten."



Eerst met Simon Davies, dan met Frank Vercauteren

Spelen en trainen, dat kon Kompany onmogelijk alleen. Daarom nam hij de Welshman Simon Davies mee van Manchester City. Davies werd officieel de T1, maar was eigenlijk een stroman. Een succes werd het niet. Kompany trok de kaart van de jongeren, maar kon niet meteen resultaten boeken. Daarom werd het geweer in oktober 2019 al van schouder veranderd. Frank Vercauteren, een man van het huis, nam de taken van Davies over. Vercauteren ondertekende een contract voor 2,5 jaar en zou dus in een tandem moeten samenwerken met Kompany. "Hij wil de visie van Kompany onderschrijven", klonk het bij alle partijen. Het begon onder Vercauteren beter te draaien, maar bij de stopzetting van de competitie door de coronapandemie was Anderlecht pas 8e. Toch was het de bedoeling om ook in het seizoen 2020-2021 met de tandem Vercauteren-Kompany door te gaan. Het liep lichtjes anders. In de voorbereiding blesseerde Kompany zich en van de ene dag op de andere besloot hij om de stekker uit zijn actieve carrière te trekken.

Kompany gaat met voetbalpensioen en begint aan 1e seizoen als T1

Intussen waren er tijdens de coronapandemie ook heel wat verschuivingen gebeurd achter de schermen bij Anderlecht. Michael Verschueren was aan de kant geschoven als sportieve baas , Peter Verbeke kreeg de touwtjes in handen. Wouter Vandenhaute werd dan weer de nieuwe voorzitter en zorgde voor vers kapitaal. Ook Kompany zou op dat moment geïnvesteerd hebben in de club. Kompany had dus niet alleen een emotionele band met Anderlecht. Die band tussen hem en de club zorgde ook voor veel krediet in zijn eerste jaar als trainer. Intussen liepen de spanningen tussen Kompany en Vercauteren enkele keren op. Kompany het niet kon laten om als geblesseerde speler vanaf de zijlijn te coachen. Omdat Kompany het uithangbord was voor het nieuwe project van Anderlecht werd zijn kaart getrokken en moest Vercauteren in augustus 2020 vertrekken. De top 4 was in het seizoen 2020-2021 het minimum voor paars-wit. Dat lukte Kompany ook. Hij werd 3e in de reguliere competitie, al was dat op bijna 20 punten van leider Club, en zakte Anderlecht in Play-off I nog een plaatsje naar plek 4.

Snelle Europese uitschakeling en geen eerste trofee

Ook in het afgelopen seizoen was het zelden echt windstil bij Anderlecht. Eind 2021 kwam de langverwachte kapitaalsverhoging in orde en werd Peter Verbeke aangewezen als CEO. Het doel was duidelijk: "zo snel mogelijk weer de koppositie innemen in het Belgische voetbal". Op het veld moest Kompany dus zorgen dat dat in orde kwam, maar het seizoen begon al met een valse noot door de Europese uitschakeling tegen Vitesse. Paars-wit bereikte de poulefase van de Conference League niet. Ook financieel een serieuze kater. "Voor mij persoonlijk is dit een heel zware ontgoocheling, voor de jongens is het een zware ontgoocheling", zei Kompany na die match. "Maar de club zit op de juiste weg."

Die positieve noot typeerde Kompany in zijn communicatie. Gedurende zijn hele tijd bij Anderlecht weigerde hij de ploeg en de club in een negatief daglicht te zetten. Toch was het ook in zijn tweede seizoen geen rozengeur en maneschijn. Zeker in het begin van het seizoen kon het nog erg wisselvallig zijn.