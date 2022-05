Vincent Kompany filosofisch voor duel tegen Antwerp: "Vertrouwen is als een kat"

"Als ik heel eerlijk ben, is het seizoen van Anderlecht nu al geslaagd. Het is alleen altijd moeilijk om het te vereenzelvigen met het logo. Maar de context en de situatie is nu helemaal anders. Een vlag op het veld gaat geen wedstrijden winnen", zegt Kompany daarover.

"Ik ken de persoonlijkheden in de Antwerpse kleedkamer vrij goed. Nainggolan en Haroun bijvoorbeeld. Het zou me niet verbazen als ze uit de vorige match kracht weten te halen", zegt Kompany.

Als Anderlecht morgen wint, is het zeker van de derde plaats. Er is dus behoorlijk wat druk op de ketel voor Kompany en zijn mannen, maar de Anderlecht-trainer bleef op de persconferentie zijn nuchtere zelf.

Er werd Kompany ook gevraagd naar een verklaring voor de ontbolstering van Amuzu. Die lijkt te profiteren van het vertrouwen dat hij van zijn trainer krijgt. Maar Kompany is het daar niet mee eens.



"Vertrouwen is als een kat. De ene keer komt ze bij jou eten, de volgende dag gaat ze naar de buren. Je kunt geen vertrouwen hebben in vertrouwen", sprak Kompany filosofisch.



"Amuzu heeft gewoon keihard gewerkt. Hij haalt nu zelfvertrouwen uit een constante in zijn eigen voorbereiding. Als ik hem zou leren dat zijn carrière afhangt van een trainer die wel of geen vertrouwen in hem heeft, dan is dat helemaal verkeerd. Vertrouwen moet je voor jezelf creëren."