Anderlecht geeft Antwerp 0-4-pandoering en doorbreekt play-offvloek, Amuzu scoort hattrick

Fase per fase

clock 20:21 einde, 20 uur 21. Einde wedstrijd. Anderlecht deelt Antwerp een flinke dreun uit. Paars-wit wint zo voor het eerst in 3 jaar een wedstrijd in de Champions' play-offs. Na rust voltooide wervelwind Francis Amuzu een hattrick, tussendoor scoorde ook Zirkzee nog. Antwerp was veel te slap en maakte nooit ergens aanspraak op vanavond.

clock 90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Verbruggen brengt nog redding op de vrije trap van Miyoshi. De Nederlander duwt de bal nog net over de lat, goed werk. Antwerp mag ook nog een hoekschop nemen.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Antwerp krijgt nog een vrije trap, het lijkt niet dat er extra tijd voorzien is.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Murillo kopt voor de neus van Samatta nog een voorzet van De Laet weg. We krijgen nog 2 minuten reguliere speeltijd en dan nog wat extra tijd. Of is scheidsrechter Lardot genadig?

clock 87' tweede helft, minuut 87.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Ook even een pluim voor de jonge middenvelder Marco Kana. Sinds zijn sterke invalbeurt in de bekerfinale lijkt hij incontournable in het team van Vincent Kompany. Ook vanavond was hij weer alomtegenwoordig en verzette hij bergen nuttig werk.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Wat een pass van Lior Refaelov! De Israëliër stuurt Benito Raman heerlijk de diepte in, maar hij durft de actie dan niet te maken tegen Dessoleil en zoekt terug Olsson. Hier zat meer in.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Het is stilgevallen op de Bosuil en ook de gezangen van de Antwerp-supporters zijn intussen wat minder indrukwekkend. De match loopt op zijn eind.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Gerkens op de bon. El Hadj is een stukje sneller dan Gerkens en illustreert dat even. De Antwerp-middenvelder kiest voor een gele kaart.

clock 82' Gele kaart voor Pieter Gerkens van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 82 yellow card Pieter Gerkens Antwerp

clock 80' tweede helft, minuut 80. Balikwisha komt nog eens aan de bal en eigenlijk is hij geen moment opgevallen in deze tweede helft. De aanvaller die vorige zomer werd overgenomen van Standard maakt deze avond absoluut geen indruk.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Dessoleil kopt naast. Bijna nog een eerreder voor Antwerp. De Laet brengt een vrije trap opnieuw goed voor doel en Dessoleil duwt aan de tweede paal naast. De centrale verdediger had het ook kunnen laten want Haroun stond klaar om wel te scoren.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Nog een momentje voor Raman, maar dit keer is de controle van de pocketspits niet goed. Er staat nog altijd een kwartier op het bord.

clock 76' tweede helft, minuut 76.

clock 75' tweede helft, minuut 75. offside Buitenspel. Raman zet forfaitcijfers op het bord, maar staat daarbij wel een voetje buitenspel. Op zich was dit een voetnoot geweest, maar het jeugdproduct van AA Gent had er ongetwijfeld graag nog eens eentje gemaakt.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Een eerste kans voor Antwerp in deze tweede helft. Samatta zoekt de inlopende Haroun die een metertje naast kopt. Eens een prima aanval van de thuisploeg, dat is al van in de eerste helft geleden.

clock 73' tweede helft, minuut 73. 10 vervangingen. Ook Priske voert nog zijn laatste wissels door. Dwomoh en Miyoshi krijgen nog een 20-tal minuten.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Antwerp, Koji Miyoshi erin, Benson Manuel eruit wissel substitution out Benson Manuel substitution in Koji Miyoshi