10 om te zien in de beker: legende als coach, ex-talent van Club en boezemvriend Lukaku

De zestiende finales van de beker zijn altijd een avontuur vol verrassingen. Heel vaak een terugzien met oude bekenden bij de amateurclubs of talenten die zich voor het eerste tonen bij de tweedeklasser. Voor u verzameld: 10 om te zien in de Croky Cup de komende dagen.

Francs Borains: MR-voorzitter aan het hoofd, broers Brogno in staf

Al van kleinsaf is hij even gefascineerd voor voetbal als politiek. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is ook de sterke man van Francs Borains. In april werd hij (op de tonen van "We Are The Champions") op merkwaardige wijze voorgesteld aan de pers.

Eveneens opvallend: de trainer van Franc Borains is Charleroi-legende Dante Brogno. Zijn broer Toni (onder meer ex-Charleroi en Westerlo) is T3.

Georges-Louis Bouchez na een benefietsmatch in het shirt van Franc Borains

Belisia Bilzen: Nilis voor de dug-out

Wat zouden we hem graag nog eens óp het veld zijn in plaats van ernaast. De meest tot verbeelding sprekende naam bij de amateurclubs is zonder twijfel die van Luc Nilis. De voormalige Rode Duivel coacht namelijk de Limburgse fusieclub Belisia Bilzen. Voor de legendarische aanvaller is het zijn vuurdoop als hoofdtrainer. Eerder was Nilis spitsentrainer en assistent bij onder andere PSV, Kasimpasa, Gençlerbirligi VVV-Venlo en Ankaragücü. Voorlopig staat Nilis zesde in de tweede amateurklasse met 13 punten uit 8 wedstrijden. Wat kan de ploeg straks tegen AA Gent?

Luc Nilis en de spelers van Belisia.

Winkel Sport: boezemvriend van Romelu Lukaku

Na passages bij Anderlecht, Antwerp, Cercle en Oostende is Nicaise Kudimbana allerminst een onbekende bij het Belgische voetbalpubliek. Bij paars-wit stond de doelman zelfs bekend als mentor van heel wat jongeren. Onder hen ook Romelu Lukaku. Ook na hun periode bij RSCA bleven de twee boezemvrienden. Ongetwijfeld is Lukaku op de hoogte van de resultaten van zijn maatje bij Winkel Sport in eerste amateur. In de vorige ronde van de beker speelde Kudimbana - net als zijn broer - een hoofdrol tegen Mandel United. Boris (25) trapte bij een 4-4-tussenstand in de strafschoppenreeks de zevende penalty tegen het net, oudere broer Nicaise (34) stopte vervolgens de beslissende elfmeter van Mandel.

Nicaise Kudimbana als doelman van Antwerp.

Knokke FC: populaire bestemming voor ex-eersteklassers

Niet alleen voor een dag- of nachttrip is Knokke populair onder voetballers. De ambitieuze amateurclub uit de kustgemeente strikte in het verleden onder anderen Frederik Boi, Peter Van der Heyden, Koen Persoons en Tom De Sutter in de herfst van hun carrière. Ook dit seizoen zien we weer heel wat bekende gezichten terug: Sven Dhoest (ex-Club), Gertjan Martens (ex-Oostende) en Sebastien Siani (ex-Oostende). Kortrijk is overigens gewaarschuwd: drie jaar geleden schakelde Knokke op een memorabele avond Standard uit.

Stunt Knokke nog een keer?

Onhaye CS: "recordkeeper" van Standard met twee titels

Misschien wel de grootste onbekende in de zestiende finales.



Onhaye CS is een club uit Namen die speelt in de derde amateurklasse. In de selectie valt maar één naam op: Jérémy De Vriendt. Surf naar de Transfermarkt-pagina van de 35-jarige keeper en je vindt er twee Belgische landstitels op. De Vriendt maakte namelijk deel uit van de succesvolle selectie van Standard tussen 2007 en 2009. De invallersdoelman heeft momenteel nog steeds een opvallend record achter zijn naam staan. In zijn 5 wedstrijden voor de Rouches incasseerde hij amper 3 goals. Geen enkele keeper kan een straffer gemiddelde voorleggen bij Standard sinds het kampioenenjaar.

Jérémy De Vriendt in actie voor Standard.

KVK Tienen: voormalig toptalent van Club Brugge

In de zomer van 2016 tipten supporters van Club Brugge hem als revelatie. Terry Osei-Berkoe behaalde met België brons op het WK onder 17 jaar. In de zomer van 2016 schoot hij ook twee keer raak in een oefenmatch tegen Knokke. Wat later dat seizoen zou hij dat kunstje herhalen in een Youth League-wedstrijd tegen FC Porto. Toenmalig trainer Michel Preud'homme beloonde Osei-Berkoe met een plekje in de selectie voor de competitiematch tegen Charleroi én mocht hij mee op winterstage naar Sotogrande. Een officieel debuut bij blauw-zwart kwam er - tot zijn grote spijt - evenwel nooit voor de 23-jarige flankaanvaller. Deze zomer leek de zoon van ex-prof William op weg naar Patro Eisden - de officiële aankondiging staat daar nog altijd op de officiële clubsite. Uiteindelijk trok het toch richting Tienen.

Terry Osei-Berkoe als jeugdspeler van Club Brugge.

FC Dender: teruggekeerde oude held

Kent u Esteban Casagolda nog? De ex-speler van onder meer OH Leuven en Union maakte ooit furore bij Dender. In 2016 kroonde de spits zich in derde nationale tot topschutter met 23 goals. Vijf jaar later keerde de Belg met Spaanse roots terug naar Dender. Pas half september was zijn komst officieel rond, maar dit weekend was de sluipschutter wel meteen beslissend door de enige treffer te scoren tegen Mandel United.

Esteban Casagolda (r) in zijn plunje van OH Leuven.

SK Deinze: nieuwe stunt tegen Club?

Aan ambitie was er geen gebrek. "The sky is the limit", klonk het bij SK Deinze toen ze vorig seizoen in 1B arriveerden. Stunttransfers zoals die van Renato Neto en Ronaldo Vargas bleken evenwel geen succes. Dan doet aanwinst Denis Prychynenko - een absolute legende bij Beeschot - het dit jaar beter. Kan de aanvoerder Deinze naar een nieuwe krachttoer loodsen tegen Club Brugge? Drie jaar geleden zorgde de Oost-Vlaamse club voor één van de grootste stunt in de geschiedenis van de Beker door blauw-zwart met 2-0 te kloppen. Met vier goals in negen matchen is Dylan De Belder de man om in de gaten te houden.

Deinze is een middenmoter in 1B.

SK Lommel: testlab voor Manchester City

Eén van de speeltjes uit de goedgevulde portefeuille van Manchester City. Bij SK Lommel zijn de mogelijkheden eindeloos sinds de overname door de groep achter de Engelse topclub. Want zeg nu zelf: welke tweedeklasser stapelt moeiteloos de miljoenentransfers op? Arthur Sales kwam voor drie miljoen over van Vasco Da Gama. Aanvaller Koki Saito en verdediger Jesper Tolinsson hebben allebei ruim twee miljoen gekost. Daarnaast worden nog een vijftal talenten gehuurd van grote broer City. Voorlopig met beperkt resultaat. Lommel staat derde in 1B op tien punten van leider Westerlo.

Glenn Neven is een vaste waarde in de Lommelse verdediging.

Het bekervoetbal live bij Sporza