Wielerkalender 2020 is compleet: ook Scheldeprijs en Brabantse Pijl hebben datum

Opvallend is ook de datum voor de Scheldeprijs, namelijk 14 oktober. Dat had de dag van Dwars door Vlaanderen moeten zijn, maar die koers wordt niet georganiseerd in 2020 . De Scheldeprijs neemt gewoon de plaats in van Dwars door Vlaanderen. De Brabantse Pijl staat op 7 oktober op de kalender, dat is de woensdag tussen Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem.

Welke koersen vallen weg in 2020?

Nu de wielerkalender voor 2020 compleet is, weten we ook van welke koersen er dit jaar geen editie is. In België is dat onder meer de Schaal Sels, de GP Jef Scherens, de Omloop Mandel-Leie-Schelde, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Memorial Rik Van Steenbergen.

Ook heel wat buitenlandse koersen slaan een jaartje over, zoals de Ronde van Duitsland, de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Groot-Brittannië.

De nationale kampioenschappen worden in tegenstelling tot andere jaren niet allemaal in hetzelfde weekend afgewerkt, maar bezetten nu kriskras plaatsjes op de kalender. Opvallend: het Italiaanse kampioenschap is op dezelfde dag als de Ronde van Lombardije.