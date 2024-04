Ronnie O'Sullivan verslindt eerste tegenstander op WK snooker met huid en haar

Ronnie O'Sullivan heeft probleemloos zijn ticket voor de volgende ronde op het WK snooker geboekt. In The Crucible hij in de openingsronde verschroeiend met 10-1 uit tegen de Welshman Jackson Page. In de volgende ronde wacht diens landgenoot Ryan Day.



De zevenvoudige wereldkampioen stond woensdagavond na de eerste sessie al aan de leiding met 8-1 en toen was al duidelijk dat de uiteindelijke zege slechts een kwestie van tijd meer zou worden.



O'Sullivan is in Sheffield op jacht naar een 8e wereldtitel, met 7 stuks deelt hij momenteel het record met Stephen Hendry.