Vermoeidheid en ziekte nekken Luca Brecel op WK: "Maar het is geen uitvlucht voor mijn nederlaag"

Na 1 dag zit het WK snooker van Luca Brecel er op. Na een thriller ging hij met 10-9 onderuit tegen de Engelsman David Gilbert. Brecel heeft al anderhalve maand last van zijn luchtwegen, maar wil geen excuses zoeken. "David verdient de zege. Hij was beter in de laatste 4 frames", vertelde Brecel kort na zijn nederlaag.

Met bij momenten flitsend spel maakte Luca Brecel er een uitstekende openingssessie van. Halfweg stond het 6-3 in het voordeel van de Belg. Dat niveau was minder te zien 's avonds. Daar heeft Brecel een verklaring voor. "Ik voelde me niet even goed als eerder. Ik ben redelijk vermoeid." "Als je ziek bent, doorsta je nog één sessie, maar als je dan de hele dag bezig bent en je hebt er al een sessie opzitten, dan wordt het lastig. Zeker als David (Gilbert) beter begint te spelen."

De ziekte is geen uitvlucht. Ik heb een hekel aan mensen met uitvluchten. Luca Brecel

Brecel sukkelt al een tijdje met zijn ziekte. "Het is een infectie op mijn luchtwegen. Ik heb het al mijn hele leven." "Nu heb ik er vooral last van sinds het toernooi in Saudi-Arabië (4 tot 6 maart). Het is niet meer weggegaan. Dat is trouwens de reden waarom ik zonder strik speelde", zei Brecel. Toch wil hij het niet als excuus inroepen. "Ik heb een hekel aan mensen met uitvluchten. Ik zal het dus ook niet gebruiken als excuus."

Liefde voor snooker

De nederlaag in de Crucible doet wel weinig met de uittredende wereldkampioen. "Snooker is een job. We komen op zodanig veel plaatsen dat we niet meer enthousiast worden van een zaal." "Ik had hetzelfde gezegd bij winst. Het is meer voor mijn entourage dat ik het doe. Het is leuk dat ze erbij waren, maar jammer dat ik het niet kon afmaken." Brecel had ook nog mooie woorden voor zijn tegenstander. "David was beter in de laatste 4 frames. Hij heeft een mooie persoonlijkheid, iemand met beide voetjes op de grond." "Ik hoop dat hij het WK wint. Dat heb ik hem ook verteld."

Je moet al zot zijn om te denken dat je altijd zal winnen. Luca Brecel