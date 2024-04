BEKIJK - Higgins pakt uit met miraculeuze WK-comeback tegen Allen na "een van de dapperste shots ooit"

Dat het kan spoken in The Crucible is geen verrassing, vraag het maar aan comebackkoning Luca Brecel. Maar het slot van de wedstrijd tussen Mark Allen en John Higgins tartte maandagavond opnieuw alle verbeelding.



Allen, virtueel het nummer één van de wereld, zat de hele partij in de drivers seat tegen de viervoudige wereldkampioen Higgins. Toch kon de Schot bij 12-12 een beslissende 25ste frame uit de brand slepen.

In dat frame leek Allen het hoofd koel te houden, maar de Noord-Ier zag zijn break stranden bij 62 punten. Higgins kon zo opnieuw de tafel aanvallen, al leek geen enkele rode bal echt speelbaar.



Maar daar dacht 'The Wizard of Wishaw' anders over. Met een fenomenale 'double' (een score via een band) potte hij rood en opende hij zijn break. "Dat is een van de dapperste shots die je ooit zal zien", sprak de commentator op Eurosport.