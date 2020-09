Ulissi pakt eindwinst in Luxemburg, dagzege voor Kron, denkbeeldige zege voor Colombiaan

De Ronde van Luxemburg verliep dit jaat niet zonder slag of stoot. Na de eerste rit was er al gemor in het peloton over het onveilige parcours. Daags nadien staakte het pak en kregen we enkel de laatste 36 kilometer nog koers.

En ook vandaag was er weer heel wat te doen in Luxemburg. Een vrachtwagen was verloren gereden en kwam plots op het parcours terecht. De renners schrokken zich een bult.

Koersen dan maar. De Italiaan Diego Ulissi bewees de voorbije dagen al in topconditie te vertoeven en slokte al 2 ritzeges op. Vandaag in de slotrit wou hij absoluut zijn leiderstrui verdedigen en met een tweede stek in de slotetappe deed hij dat met verve.

Aimé De Gendt (3e), Tim Wellens (4e) en Jan Bakelants (6e) verzekerden zich nog van een plek in de top 10 van het eindklassement.

De dagzege kwam op naam van de Deen Andreas Kron. Die hield de Italiaanse gele trui maar net af. De Noor Markus Hoelgaard vervolledigde het podium. Jan Bakelants viel met een vierde plek net naast het podium.

Maar hét beeld van de dag kwam een rondje voordien. De Colombiaan Santiago Buitrago waande zich even in de zevende hemel toen hij solo de meet over reed. Hij stak de armen in de lucht en dacht dat hij won. Maar helaas. Er moest nog een rondje gereden worden.