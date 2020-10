Lampaert beukt naar zege in uitgewaaide Driedaagse Brugge-De Panne

Waaierfestival zorgt al snel voor chaos

Vooraan had Alpecin-Fenix maar liefst vijf mannetjes mee, daaronder ook spurtbom Merlier. Deceuninck-Quick Step was ook met vijf: Lampaert en Asgreen als grote namen.

Een twintigtal renners hielden uiteindelijk stand vooraan, maar voelden de hele wedstrijd de hete adem van de achtervolgende groep in de nek. Onder leiding van Jumbo-Visma en Trek-Segafredo, die zich lieten verrassen, bleef het tijdsverschil rond de 50" schommelen. Even leek een samensmelting een feit, maar dichter dan 20" kwamen ze niet.

Toen u de deur vanmorgen opende, was uw nog maar net verzorgde haardos ongetwijfeld helemaal in de war. Er waaide een felle wind vandaag, zo ook tijdens de AG Driedaagse Brugge-De Panne.

Val Van der Poel opent de finale

Maar met Merlier, Degenkolb en Trentin als blok aan het been, moesten Lampaert en co af van de drie snelle mannen. Aanvallen was de boodschap, met succes. Lampaert en Declercq wisselden elkaar af, de tweede poging van Lampaert was de goede.

En die boosdoener kan je wel heel letterlijk nemen, want plots smakte Van der Poel in de gracht na een felle windstoot. Chaos in de kopgroep, zeven renners bleven over. Daarbij vier mannetjes van Deceuninck-Quick Step.

De tuimelperte van Van der Poel

Lampaert: "Een plezier om zo te koersen"

Na een pechseizoen graaide Lampaert dan toch nog zijn overwinning mee, al was het op het ultieme einde. "Dat is toch een opluchting", zegt Lampaert. "Een WorldTour-koers, een heel mooie dan nog. Ik denk dat het heel mooi was om te zien."

"Het was elke seconde opletten, want je kon zomaar op de kant vliegen. Maar we hebben een fantastische inspanning met de ploeg geleverd. Met 4 man in de finale namen we de koers in handen, dan is het een plezier om zo te koersen."

"Bert (Van Lerberghe) vroeg me of hij de sprint voor mij moest aantrekken. Ik zei hem dat hij zijn eigen sprint mocht rijden en dat ik zelf nog iets zou proberen. Dan was het wat pokeren op het einde, eerst lieten ze me niet gaan, maar op de grote baan kreeg ik een gaatje."

"Na een minuut had ik wel wat spijt, want ik voelde de benen ontploffen en de wind was echt verschrikkelijk. Maar eens ik wist dat ik 18 seconden had, wist ik dat ze echt moesten stampen om me terug te halen."