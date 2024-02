BEKIJK: Bijzondere entree en bijzondere prestatie van basketbalreus Victor Wembanyama

Victor Wembanyama heeft al voor de tweede keer in zijn NBA-carrière een triple-double gescoord. De Franse reus maakte 27 punten, plukte 14 rebounds en blokte 10 keer af. Zo hielp hij de San Antonio Spurs aan een ruime zege in Toronto (99-122).

Victor Wembanyama had zijn entree niet gemist in de Canadese stad. De 20-jarige Fransman had zich van kop tot teen in het zwart gestoken, met een bivakmuts over zijn hoofd, maar met zijn 2,24 meter kon hij moeilijk schuilevinkje spelen.