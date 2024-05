"Het wordt spannend, maar we zijn hoopvol": vrijdag wordt duidelijk of België het WK in 2027 mag organiseren

do 16 mei 2024 13:24

Vrijdag wordt tijdens het FIFA-congres in Bangkok beslist wie de organisatie van het WK vrouwenvoetbal in 2027 voor zijn rekening mag nemen. Ons land is samen met Nederland en Duitsland kandidaat en neemt het op tegen Brazilië. "Het wordt spannend", zegt de voetbalbond over de stemming.

Ze blijven nog met z'n tweeën over, de kandidaat-organisatoren voor het WK vrouwenvoetbal in 2027: België, Nederland en Duitsland versus Brazilië. Vrijdag wordt er gestemd in de Thaise hoofdstad Bangkok. "Een voorspelling? Dat is heel moeilijk", zegt Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB, over de Belgische kansen. "Brazilië is een ernstige tegenstander, maar we geloven heel hard in onze kansen. Ik denk dat we een grote kans maken." De stemming onder de 212 leden verloopt transparant. "Het wordt in elk geval spannend." "Er zijn landen die ons beloofd hebben dat ze voor ons zullen stemmen, maar we zullen dus weten welk land voor wie heeft gestemd." De CEO van de voetbalbond is "hoopvol". "Alle UEFA-landen hebben hun steun voor ons uitgedrukt."

We zijn met 3 landen, maar alles gebeurt in een straal van 300 kilometer. We hebben goeie infrastructuur, bereikbaarheid, wegen en stadions, ook dankzij Nederland en Duitsland. We hebben een sterk dossier ingediend. Piet Vandendriessche, CEO KBVB

Wat kan de doorslag geven? Waarom zouden de andere FIFA-leden voor het BNG-project moeten kiezen? "We hebben veel troeven. Een toernooi in Europa zorgt voor de nodige stabiliteit. We zorgen voor een unieke fanbeleving en het zal een duurzaam toernooi zijn." "We zijn met 3 landen, maar alles gebeurt in een straal van 300 kilometer. We hebben een goeie infrastructuur, bereikbaarheid, wegen en stadions, ook dankzij Nederland en Duitsland. We hebben een sterk dossier ingediend." Al is de inbreng van Nederland en Duitsland, zeker wat de stadions betreft, van cruciaal belang. "Wij hebben niet de grootste stadions, maar wel kwalitatief goeie stadions in Gent, Genk, Anderlecht en Charleroi. Dat laatste moet nog worden gebouwd", legt Vandendriessche uit. "We hebben ook niet de megastadions nodig. Ze zijn aangepast aan de noden van een match op het WK voor vrouwen."

Breaking New Ground heet de kandidatuur van België, Nederland en Duitsland.

Eerste WK voor Red Flames?

Het Braziliaanse bidbook kreeg een betere beoordeling, maar de CEO beschouwt het verschil "als minimaal". Hij benadrukt de impact die het toernooi kan hebben op het vrouwenvoetbal in ons land. "Het zou een enorme boost geven aan ons vrouwenvoetbal. We denken dat dit een katalysator kan zijn om het voetbal te doen groeien." "We hebben vandaag ongeveer 50.000 vrouwelijke leden in de voetbalbond. Dat kunnen er nog heel veel meer zijn. Er is heel veel potentieel."

Een WK zou een enorme boost zijn voor de nationale ploeg. Heleen Jaques