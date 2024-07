Vandaag al live-actie op de Spelen! Het voetbal (met meteen 8 wedstrijden) en het rugby trappen olympiade af

Het wachten is voorbij.

De officiële openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs staat pas vrijdagavond op de planning op de Seine, maar de eerste competities schieten vandaag al uit de startblokken.

In het olympische voetbaltoernooi voor mannen staan de eerste wedstrijden op het programma, net als in het rugby sevens bij de mannen.

Dit om een praktische reden: bij voetbal en rugby worden relatief veel wedstrijden gespeeld, omdat daar wordt gewerkt met groepsfases. Daarom beginnen die toernooien al wat eerder, zodat ze een speelschema hebben met ook genoeg rustdagen.

Zo staan er vandaag al acht wedstrijden op het programma in het voetbaltoernooi, waarvan er twee bij Sporza te bekijken zijn met een livestream.



Argentinië - Marokko (15 uur in Saint-Étienne) met LIVESTREAM

Oezbekistan - Spanje (15 uur in Parijs)

Guinee - Nieuw-Zeeland (17 uur in Nice)

Egypte - Dominicaanse Republiek (17 uur in Nantes).

Irak - Oekraïne (19 uur in Lyon)

Japan - Paraguay (19 uur in Bordeaux)

Mali - Israël (21 uur in Parijs)

Frankrijk - Verenigde Staten (21 uur in Marseille) met LIVESTREAM

Ter info: Aan het voetbaltoernooi voor mannen nemen zestien landen deel, die verdeeld zijn in vier groepen van vier. In elk van die vier groepen staat vandaag/woensdag de eerste speeldag op de agenda. De beste twee landen uit iedere groep kwalificeren zich voor de kwartfinales.

En voor wie de bal wat minder rond wil, is er ook nog de start van het rugby sevenstoernooi.

Twaalf landen strijden er om de olympische titel in het rugby sevens bij de mannen. Ze zijn verdeeld in drie groepen van vier waarvan de top twee rechtstreeks doorstoot naar de kwartfinales, net als de twee beste derdes. De wedstrijden volgen elkaar vandaag in sneltempo op en zijn tussen 15.30 uur en 21.30 uur voorzien in het Parijse Stade de France.