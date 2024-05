LIVE: Alaphilippe en Maestri hebben 2 minuten te pakken op hun slabakkende vluchtgezellen

Rit van 3 sterren

Rit 12 krijgt van de organisatie 3 sterren moeilijkheid opgekleefd en die keuze is zeker te verdedigen. Het is geen bijzonder zware 4 of 5 sterren waard, maar minder dan 3 ook niet.



Een dag die niet lastig genoeg oogt voor klassementsrenners om het verschil te maken, maar die ook te zwaar is voor de snelle mannen. Het is aan de aanvallers die een muurtje over kunnen in deze tappa dei muri.