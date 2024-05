Paul Herygers volgt de Giro vanop de motor: "Samen met de vrouwelijke Renaat Schotte"

Sporza-veldritcommentator Paul Herygers vertoeft deze maand in Italië, waar hij als motard de Giro volgt. Met achterop een Italiaanse journaliste van de RAI, die hij als "de vrouwelijke Renaat Schotte" typeert. "Als ze Patrick Lefevere ziet, dan praat ze daarmee alsof ze kind aan huis is."

"Het is de derde keer op een rij dat ik in de Giro ben. Ik heb het geluk om als motard met Giada Borgato, een journaliste van de RAI, rond te rijden. De vrouwelijke Renaat Schotte dus", dolt Paul Herygers met de man himself.

"Ze komt zelf ook uit het wielrennen dus ze kent het wereldje wel. Het laatste nieuwtje is dat ze samen is met een mecanicien uit het team van Pogacar."

"Als ze Patrick Lefevere ziet, dan praat ze daarmee alsof ze kind aan huis is. Ze heeft verkering gehad met een renner uit zijn ploeg."

Is Borgato ook op de hoogte van het verleden van Herygers als wereldkampioen veldrijden?

"Ze weet dat, maar daar kan je niet veel mee versieren in Italië. Dat is verleden tijd", lacht Herygers.