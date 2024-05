Na Formule 1 nu ook de koers: Monaco is gastheer van Vuelta-start in 2026

ASO heeft de start van de Ronde van Spanje in 2026 toegekend aan Monaco. Het zal de 6e keer zijn dat de drieweekse rittenkoers buiten Spanje begint. Monaco had in 2009 al de Grand Départ van de Tour de France.

Een dikke twee jaar voor de start van de editie van 2026 heeft organisator ASO aangekondigd waar de Vuelta zal starten. Monaco krijgt voor het eerst die eer.

Het vorstendom organiseert ieder jaar een Grote Prijs Formule 1, maar is ook geen nieuwkomeer in de koers. In 2009 lag de start van de 1e Tourrit in Monaco. Fabian Cancellara won er toen een tijdrit.

Dit jaar zal Monaco de startplek zijn van de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk, een tijdrit naar Nice.

Hoe de Vuelta-etappe er zal uitzien in 2026 is nog niet duidelijk, wel dat de rit enkel op Monegaskisch grondgebied zal verreden worden. Ook etappe 2 zal starten in het op een na kleinste land ter wereld.

De Vuelta wijkt de laatste jaren alsmaar meer uit. Lissabon (1997), Assen (2009), Nîmes (2017) en Utrecht (2022) waren al aan de beurt. Dit jaar ligt de grote start opnieuw in de Portugese hoofdstad.