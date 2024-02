6 schoenen van Michael Jordan geveild voor 8 miljoen dollar

Jordans zijn niet uit het straatbeeld weg te denken en ook in de veilingzaal zijn de basketbalschoenen een hebbeding.

Eén bieder kocht in New York 6 Jordans voor 8 miljoen dollar of 7,4 miljoen euro. Hij of zij is de nieuwe bezitter van de basketbalschoenen die levende legende Michael Jordan in de jaren 90 droeg toen hij NBA-finales won met de Chicago Bulls.

Het is niet de eerste keer dat Jordans spullen een monsterbedrag opleveren. In oktober 2021 veilde Sotheby's een paar Jordan-schoenen, die hij in zijn eerste NBA-seizoen in 1984-1985 droeg, voor ongeveer 1,5 miljoen dollar. In 2022 ging een shirt van Jordan zelfs voor meer dan 10 miljoen dollar naar een nieuwe eigenaar.

Michael Jordan won 6 NBA-titels: in 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 en 1998.