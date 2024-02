Curry beslist partij tegen Suns met driepunter in laatste seconde, Camara en Portland onderuit tegen Pelicans

Stephen Curry heeft nog maar eens monden doen openvallen afgelopen nacht. De sterspeler van de Golden State Warriors zorgde met een driepunter in de allerlaatste seconde voor een 113-112-overwinning tegen de Phoenix Suns. Toumani Camara ging met Portland onderuit tegen de New Orleans Pelicans.

Uiteindelijk trok Curry zijn team over de streep met 30 punten, 9 rebounds en 6 assists. Devin Booker eindigde de partij met 32 punten achter zijn naam voor de bezoekers.

Eentje daarvan besliste uiteindelijk de partij in het voordeel van zijn Golden State Warriors, die een seconde voor het einde van de partij nog tegen een achterstand aankeken in een ware thriller tegen de Phoenix Suns. Met nog 0,7 seconden op de klok zorgde Curry voor de 113-112-eindstand.

De New Orleans Pelicans zijn bezig aan een goed reeksje en dat bewezen ze ook tegen de Portland Trail Blazers van Toumani Camara. De Pelicans leidden aan de rust met 40-47, maar maakten het in het derde kwart nog even spannend.

De Trail Blazers kwamen terug tot 63-64, maar in het laatste kwart duwden de Pelicans het gaspedaal toch nog eens in. De partij eindigde uiteindelijk op 84-93.

Onze landgenoot Camara startte op de bank en liet in 20 minuten 5 punten, 3 rebounds en een assist optekenen.