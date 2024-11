Belgen van Team Riffa willen woelig 3x3-jaar afsluiten met statement op WorldTour-finale: "Honger is groot"

Dit weekend valt het doek over de 3x3 WorldTour voor dit seizoen, met de WorldTour-finale. Ook voor de Belgen van Team Riffa wordt het toernooi in Hongkong de laatste grote krachtmeting van het jaar, na een seizoen met hoogtes en laagtes. "We willen het jaar goed afsluiten", blikt Jonas Foerts vooruit.

"Daar heb ik niet meer opnieuw naar gekeken", bekent Jonas Foerts. "Veel mensen zien het nu pas voor het eerst en spreken ons erover aan. Het is wel goed dat dat nu pas gebeurt. Intussen hebben we al getoond dat we het wél nog kunnen. Zelf hebben wij als team die periode al even afgesloten."

Het diepste dal beleefden de Belgen op het olympisch kwalificatietoernooi waar ze naast Parijs 2024 grepen. Die teleurstelling is ook te zien in het VRT-programma Missie Medaille, te bekijken op VRT Max .

Voor de Belgische 3x3-toppers is het een woelig jaar geweest, met vooral in het voorjaar flink wat turbulentie. Team Antwerp werd met de hulp van sponsors uit Bahrein omgedoopt tot Team Riffa, er kwam een nieuwe bondscoach en op sportief vlak waren er enkele flinke ontgoochelingen.

Ondanks de teleurstellingen met de nationale ploeg mag het 3x3-seizoen van de Belgen wel gezien worden. Met Team Riffa traden ze aan op 12 WorldTour-manches, waarvan ze er eentje wisten te winnen. Op de WorldTour-ranking van 2024 is Team Riffa de nummer 3, na Ub en Wenen.

"In het begin hebben we het moeilijk gehad, maar globaal denk ik dat we tevreden mogen zijn over ons seizoen", zegt Jonas Foerts. "Al zat er op sommige momenten ook iets meer in. De laatste maanden hebben we een paar matchen op een pijnlijke manier verloren."

Die teleurstelling willen de Belgen dit weekend gebruiken als brandstof voor de WorldTour-finale. "De honger is groot. We zijn erop gebrand om in Hongkong een statement maken", klinkt het ambitieus. "We willen tonen dat we nog steeds een team zijn om rekening mee te houden."