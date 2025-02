Vintage Stephen Curry: 12 driepunters (waarvan eentje van diep op de eigen helft) en 56 punten in Orlando

vr 28 februari 2025 08:21

Stephen Curry was in zijn element op bezoek bij Orlando.

In de NBA heeft Stephen Curry vannacht nog eens getoond waarom hij de beste shotter aller tijden is. De ster van de Golden State Warriors pijnigde Orlando met 12 driepunters en 56 punten in totaal. Het hoogtepunt was een driepunter van diep op zijn eigen helft.

"Die is binnen." Coach Steve Kerr wist het meteen toen hij op het einde van de 1e helft Stephen Curry zag aanleggen vanaf de eigen helft. "Hij heeft door de jaren heen al zo vaak zulke shots gemaakt. Ik voelde onmiddellijk dat het raak was. En het zette ook de toon voor de 2e helft." Met 56 punten in totaal loodste Curry zijn Golden State vannacht naar een 115-121-zege in Orlando. Van die 56 maakte hij er 22 in het 3e quarter, eentje meer dan het voltallige team van Orlando in dat kwart. "Het gaat niet alleen om de scores, maar ook het gemak en de vloeiendheid waarmee hij alles doet", zwaaide Kerr met lof. "Ik denk dat ook de Magic-fans beseffen dat ze vanavond naar de beste shotter aller tijden gekeken hebben."

De cijfers van Stephen Curry - weldra 37 - zijn veelzeggend: in de NBA-geschiedenis waren er amper 20 wedstrijden waarin iemand meer dan 11 driepunters maakte. Van die 20 staan er 14 op naam van Curry. Al 26 keer scoorde hij 10 of meer driepunters in één match. De volgende in het rijtje is zijn voormalige "Splash Brother" Klay Thompson, met 9. Een gapende kloof tussen 1 en 2. Curry is uniek in zijn soort, zoveel is duidelijk. En daar geniet ook coach Steve Kerr nog elke keer opnieuw van. "Het verveelt nooit, dat kan ik je wel vertellen", besloot hij na het memorabele avondje in Orlando.

Alle uitslagen van donderdagnacht:

Orlando - Golden State 115-121

Milwaukee - Denver 121-112

Dallas - Charlotte 103-96

Phoenix - New Orleans 116-124

LA Lakers - Minnesota 111-102

