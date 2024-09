3x3-triomf: Team Riffa rolt ook Parijs op en voegt WorldTour-toernooi van Shanghai toe aan zijn palmares

Team Riffa doet het!

Na de buzzer beater in de halve finale beleeft Team Riffa een nieuw hoogtepunt in Shanghai. In de finale tegen Parijs domineerden de Belgen de wedstrijd met een sterke defensieve prestatie.





Maar ook aanvallend liep het goed bij onze landgenoten. Dennis Donkor nam 8 punten, Jonas Foerts 7 stuks voor zijn rekening. Zo tikte de klok weg in het voordeel van Team Riffa in een spannend slot.





De Belgen hielden stand en schreven het toernooi in Shanghai op hun naam na 20-15. Hun eerste triomf onder de naam Riffa na twee derde plaatsen.