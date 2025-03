"Onbegrijpelijk, dit tart elke logica": deze statistieken leggen desillusie PSG (en "masterclass" Alisson) bloot

do 6 maart 2025 00:03

Merde, merde, merde. In Parijs zullen ze nog even vloeken op deze Champions League-wedstrijd. PSG overklaste Liverpool in eigen huis. Maar hoe spectaculair het ook allemaal was, scoren lukte niet voor de ploeg van Luis Enrique. Een duik in de statistieken legt de wonde bloot, al is ook een eervolle erkenning voor Alisson Becker op zijn plaats.

Groter worden anticlimaxen in het voetbal niet.



Paris Saint-Germain speelde vanavond weergaloos tegen Liverpool, maar uiteindelijk zou het toch met 0-1 verliezen na een late countergoal van invaller Harvey Elliott. Hoe het zo ver is kunnen komen, is niet te bevatten voor iedereen die de wedstrijd heeft gezien.



Onder impuls van de flitsende Ousmane Dembélé en Chvitsja Kvaratschelia voetbalde PSG de ene na de andere kans bij elkaar. Vanuit alle hoeken werd geschoten naar de goal, maar geen enkele keer zou het net trillen. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij, PSG was echt ongelooflijk vandaag", wreef ook ex-voetballer en tv-gezicht Paul Merson zich na de wedstrijd in de ogen in de studio van het Engelse Sky Sports. "Het is onbegrijpelijk, dit tart elke logica." Geen overdreven statement, zeker wanneer je kijkt naar een greep uit de statistieken van de wedstrijd:

Expected goals: 1,82 - 0,27

Balbezit: 71% - 29%

Schoten: 27 - 2

Schoten op doel: 10 - 1

Hoekschoppen: 14 - 2 Pijnlijk voor PSG.

Glansrol Alisson Becker

Al is er is ook een verzachtende omstandigheid voor het schuldig verzuim van de spitsen: Alisson Becker.



De doelman speelde vandaag een wonderwedstrijd en dreef Dembélé en co. tot waanzin met zijn Braziliaanse parade aan parades. Tot negen keer toe lag hij met een redding in de weg van een grote kans. Nooit deed hij beter. "Dit was waarschijnlijk de beste wedstrijd van mijn leven", lachte hij ook zelf na de wedstrijd. "Gelukkig heeft dit fantastische verhaal ook een happy end gekregen met nog een late goal van deze man hier (wijst naar Harvey Elliott, red.)"

Hij is de allerbeste ter wereld. Wat een kerel, toch. Harvey Elliott over Becker