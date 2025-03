Emotionele Niels Albert vertelt over moeilijke band met vader: "Niet gedacht dat dit zo lastig zou zijn"

We kennen hem niet als de man van de grote emoties. Maar in muziekprogramma 'Ik vraag het aan' moest Niels Albert toch een traan wegpinken. De ex-veldrijder vertelde over de moeilijke band met zijn vader tijdens zijn carrière en de spijt over de late verzoening. "Heb je ruzie met iemand, praat het dan uit. Anders heb je daar achteraf spijt van."

In het VRT-programma 'Ik vraag het aan' vertellen bekende Vlamingen welk nummer hen terugbrengt naar een bijzonder moment.



In de meest recente aflevering was Niels Albert te gast. De voormalige wereldkampioen veldrijden koos voor het bekende liedje "My Way" van Frank Sinatra - dat gecoverd zou worden door Garry Hagger.

"Het is nochtans niet zo'n leuk nummer", begint Albert met een krop in de keel zijn verhaal. "Ik heb mijn papa 3 jaar geleden moeten afgeven en heb dat nummer ook gekozen voor zijn begrafenis."

Albert vertelt vervolgens over de moeilijke relatie met zijn vader.

"Hij heeft zijn leven op zijn manier geleefd. Wij hebben geen fantastische band gehad. Dat kwam onder meer door omstandigheden in de koers. We hadden verschillende meningen. Er was altijd discussie en commentaar, nooit was hij eens enthousiast of trots."