Achter zijn uitbarsting schuilt een intense liefde: het verhaal van Cercle-fan Hannes die viraal ging

"Hoe dan ook, ik ging even op in het moment en verloor de controle", beseft hij. Nu wil de superfan weer doen wat hij al deed sinds zijn 5e levensjaar: de bladzijde omslaan en de Vereniging steunen door dik en dun.

Ten huize De Buyser gaan matchen van Cercle dus allerminst onopgemerkt voorbij.

"We hebben zelfs al verjaardags- en familiefeesten verplaatst om naar Cercle te kunnen gaan kijken", deelt Hannes met een grijns. "Ook kwamen we al een dag vroeger terug van skireis om de Brugse derby mee te pikken."

Nét omdat de Vereniging als een tweede thuis voelt.

"Cercle is een familie. We hangen als fans allemaal aan elkaar. We zijn met niet zo veel, maar dat maakt het juist mooi. Iedereen kent iedereen, ik denk zelfs dat Hannes Van der Bruggen me herkent buiten het voetbal."