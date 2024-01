BEKIJK: Magische Doncic schrijft geschiedenis met 73 punten, nog eens dubbele cijfers voor Camara

In de NBA heeft "Luka Magic" nog eens zijn beste toverspreuken bovengehaald. De Sloveense ster van Dallas schreef geschiedenis met 73 punten, het vierde hoogste aantal ooit in een NBA-wedstrijd. Toumani Camara ging met Portland dan weer pijnlijk onderuit tegen het San Antonio van Victor Wembanyama, maar was na enkele moeilijk weken wel nog eens goed voor 12 punten.

Terwijl namen als Joel Embiid, Nikola Jokic en Shai Gilgeous-Alexander dit seizoen duchtig de ronde doen in de MVP-debatten, heeft ook Luka Doncic zijn kandidatuur vrijdagnacht extra kracht bijgezet.



De Sloveense superster van de Dallas Mavericks was al zes wedstrijden op een rij goed voor minstens 30 punten, maar tegen de Atlanta Hawks deed hij er nog een extra schep bij.

Al in het eerste kwart ging Doncic wild tekeer tegen Trae Young en co., aan de rust stond zijn teller al op 41 punten. Maar daar bleef het niet bij. Een ontketende "Luka Magic" duwde het gaspedaal nog wat in en kwam finaal tot maar liefst 73 punten.

Met die prestatie schrijft Doncic zich opnieuw in de geschiedenisboeken: het is het op drie na hoogste puntentotaal ooit in de NBA. Slechts twee spelers deden ooit beter: Wilt Chamberlain (met 100 en 78 punten) en Kobe Bryant (met 81 punten).

Eerder deze week was MVP Joel Embiid ook al goed voor 70 punten. Het toont aan dat de NBA almaar offensiever wordt. Vorig jaar rondden ook Donovan Mitchell en Damian Lillard al de zeldzame kaap van de 70 punten.