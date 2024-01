BEKIJK: "70!?" MVP Joel Embiid imponeert met record in duel tegen Victor Wembanyama

Joel Embiid heeft een stevig statement gemaakt. De MVP van vorig seizoen haalde met de Philadelphia 76ers uit in het duel tegen San Antonio. Hij scoorde maar liefst 70 punten en was goed voor 18 rebounds, goed voor een persoonlijk record én een clubrecord. En een flinke portie verstomming bij concurrenten.

"70!? Hij maakte er 70?", vraagt superster Kevin Durant verbaasd op de persconferentie na zijn wedstrijd. De prestatie van Joel Embiid maakt ook bij zijn concurrenten wat los.

De center van de Philadelphia 76ers voelde zich helemaal in zijn sas vannacht. In een rechtstreeks duel met die andere reus Victor Wembanyama begon Embiid al snel aan zijn recordavond.

23 tweepunters, 1 driepunter en 21 gelukte vrijworpen later stond er het magische nummer 70 naast zijn naam. Een record voor zowel de MVP van afgelopen seizoen zelf als zijn ploeg.

Daardoor wordt Embiid de 9e speler ooit in de NBA die 70 punten of meer scoorde. Vorig jaar lukten het ook Donovan Mitchell (Cleveland) en Damian Lillard (toen Portland).

"Het voelde wel goed, ja", lacht de Kameroener na zijn glansprestatie, die eindigde in een 133-123-zege. "Mijn ploeggenoten waren erg gul en gaven me altijd de bal in de beste posities."

En de alien die hem moest afstoppen? Die speelde ook geen onaardige match. Wembanyama liet 33 punten en 7 rebounds optekenen. "Maar wat Embiid deed vanavond, was simpelweg inspirerend", geeft de Fransman toe.