BEKIJK: LeBron James speelt heroïsch duel tegen Curry: "Match om met mijn kleinkinderen te herbekijken"

Er komt geen sleet op LeBron James. Met zijn 39 is hij de oudste speler in de NBA, maar hij is zijn streken nog niet verloren. King James won het duel in het duel van die andere NBA-vedette, Stephen Curry, met een triple double: 36 punten, 20 rebounds en 12 assists. De Lakers klopten de Warriors uiteindelijk na 2 overtimes met 145-144. James maakte de laatste 2 punten vanaf de vrijworplijn.

Het was spektakel troef afgelopen nacht in het Chase Center in San Francisco. Getekend: LeBron James en Stephen Curry, de twee leiders van Team USA op de Spelen in Parijs.



De 39-jarige James plukte 20 rebounds, een evenaring van zijn hoogste aantal ooit in een NBA-wedstrijd. Aan de overkant wierp Curry, 4 jaar jonger dan James, 46 punten binnen, waaronder 9 driepunters, naast 7 assists. Maar de dubbele MVP kon de nederlaag niet vermijden.



Nochtans zorgde Curry voor de 118-118 op 5 seconden van het einde van de reguliere speeltijd voor een eerste verlenging. Met een geweldige driepunter op 5 seconden van het einde van de tweede verlenging bracht hij de bezoekers 143-144 voor.



Maar viervoudig MVP James zette Golden State in de slotseconden keihard met de voeten op de grond. Hij bleef uiterst koel en zette de 2 vrijworpen om die hij zelf had afgedwongen.



James stond zelf versteld van wat hij nog uit zijn sloffen toverde: "Deze match zal ik me blijven herinneren wanneer ik gestopt ben met spelen. Het is een match die ik met mijn kleinkinderen zal bekijken, ik zal ze zeggen dat ik er tegen een van de beste spelers van de geschiedenis speelde."



"Steph kwam na de match naar me toe en zei me: "Hoe komt het toch dat je altijd nog maar beter en beter wordt?""