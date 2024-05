De ongeziene sportzomer 2024: de belangrijkste sportevenementen van het jaar zijn live te zien bij Sporza

do 16 mei 2024 12:02

De zomer van 2024 zit boordevol sport. Alles over de ongeziene sportzomer van 2024 lees je op Sporza. Wij zetten enkele van de belangrijkste sportevenementen voor je op een rij.

De ongeziene sportzomer 2024 op een rijtje:

7-12 juni: EK atletiek

Het EK atletiek vindt dit jaar plaats in Rome. Heel wat Belgische atleten hebben zich al geplaatst voor het toernooi. Onder meer Alexander Doom, Koen Naert en Bashir Abdi zijn al gekwalificeerd, net als Nafi Thiam, Rani Rosius of Noor Vidts. Het EK vindt plaats in het mythische Stadio Olimpico in Rome en zal voor veel atleten een laatste grote test zijn voor de Olympische Spelen later deze zomer. Sporza zendt het EK uit, op tv en met livestream, met veel aandacht voor de prestaties van onze landgenoten in Rome. Het belangrijkste EK-nieuws en de voornaamste uitslagen lees je straks ook op onze website of in de Sporza-app.

14 juni - 14 juli: EK voetbal

Van half juni tot half juli is Duitsland het decor voor Euro 2024, het Europees Kampioenschap voetbal. De Rode Duivels beginnen op 17 juni aan hun toernooi tegen Slovakije en nemen het in de groepsfase ook nog op tegen Roemenië en Oekraïne. Alle wedstrijden van Euro 2024 zijn live te bekijken bij Sporza, op tv en met livestream. Ook voor alle matchverslagen, analyses, statistieken en klassementen ben je bij ons aan het juiste adres deze zomer. De finale van het EK vindt plaats op 14 juli in Berlijn.

rode duivels op EK voetbal speeldag 1 Roemenië 17/06 Oekraïne België 17/06 Slovakije

De Rode Duivels

20 juni: BK tijdrijden

Het Belgische kampioenschap tijdrijden vindt dit jaar plaats in Binche, waar een parcours van 19,3 kilometer uitgetekend is. Bij de mannen is Wout van Aert de regerende Belgische kampioen tijdrijden, bij de vrouwen won Lotte Kopecky de laatste 5 edities van het BK. Wie de opvolgers worden van Van Aert en Kopecky - of volgen ze zichzelf op? - kom je op 20 juni te weten bij Sporza.

23 juni: BK wegrit

Enkele dagen na het BK tijdrijden is Zottegem gastheer voor het BK wielrennen op de weg, zowel voor mannen als vrouwen. In de Vlaamse Ardennen krijgen de renners op zondag 23 juni enkele bekende hellingen en kasseistroken voor de kiezen. Bij de mannen is Remco Evenepoel de titelverdediger, Lotte Kopecky hoopt zichzelf op te volgen bij de vrouwen.

29 juni - 21 juli: Tour de France

Een week na het BK op de weg trekt in Firenze de Tour de France zich op gang. De rittenkoers voert het peloton dit jaar niet naar Parijs, want daar zitten ze deze zomer al met een ander groot sportevenement. De Zuid-Franse badplaats Nice is op 21 juli het eindpunt van de Ronde van Frankrijk. Ook dit jaar zit je bij Sporza op de eerste rij om de Tour te volgen. We zenden alle ritten uit op tv en met livestream en voor uitslagen, standen en analyses kun je terecht op onze website of in de Sporza-app. Ook de Sporza wielermanager kan daarbij uiteraard niet ontbreken.

26-27 juli: Formule 1 in België

De brullende motoren van de Formule 1 palmen in het laatste weekend van juli Spa-Francorchamps in, voor de Grote Prijs van België. De regerende wereldkampioen Max Verstappen jaagt op de mythische omloop op zijn 4e overwinning op rij in Spa. De GP van België is op zondag 28 juli live te bekijken bij Sporza, op televisie en met livestream op onze website of in de Sporza-app.

WK F1 2024 klassement stand rijders

stand constructeurs Pos. Rijder Constructeur Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 136 2 Sergio Perez Red Bull Racing 103 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 98 4 Lando Norris McLaren 83 5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 83 6 Oscar Piastri McLaren 41 7 George Russell Mercedes 37 8 Fernando Alonso Aston Martin 33 9 Lewis Hamilton Mercedes 27 10 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT 14 meer tonen Pos. Constructeur Punten 1 Red Bull Racing 239 2 Scuderia Ferrari 187 3 McLaren 124 4 Mercedes 64 5 Aston Martin 42 6 RB - Honda RBPT 19 7 Haas F1 Team 7 8 Alpine 1 9 Williams Racing 0 10 Kick Sauber - Ferrari 0

26 juli - 11 augustus: Olympische Spelen

Het hoogtepunt van deze ongeziene sportzomer worden natuurlijke de Olympische Spelen. Van 26 juli tot 11 augustus verzamelt het kruim van de internationale sportwereld in Parijs. Alle sportieve hoogtepunten van de Spelen zijn uiteraard live te bekijken bij Sporza, met veel aandacht voor onze Belgische kleppers. Op onze website en in de Sporza-app kun je ook de hele dag door terecht voor verschillende livestreams. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn we op post in Parijs en in Brussel om al het olympische nieuws te coveren. Ook voor alle resultaten en relevante analyses van onze experts ben je bij Sporza op de juiste plek.

12-18 augustus: Tour de France Femmes

Wie dacht dat het na de Olympische Spelen afgelopen is, heeft het mis. Eén dag na de slotceremonie in Parijs wordt in Rotterdam het startschot gegeven voor de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen, de Tour de France Femmes. Die heeft dit jaar een ook Belgisch tintje, met een aankomst in Luik (14/08) en een vertrek een dag later (15/08) in Bastenaken. De Tour de France Femmes eindigt op zondag 18 augustus op de flanken van de mythische Alpe d'Huez. Vorig jaar kon Lotte Kopecky schitteren met een onverhoopte 2e plaats in de Tour, die gewonnen werd door Demi Vollering. Ook deze zomer volgen we bij Sporza de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen op de voet en kunt u bij ons terecht voor live-uitzendingen, livestream, ritverslagen en klassementen.

Zo was het in 2023: einde Reusser Tour de France Femmes Wielergeschiedenis: Kopecky rijdt zich dankzij tijdrit van haar leven naar de 2e plaats in de Tour!

17 augustus - 8 september: Vuelta a España

De ongeziene sportzomer gaat na de Tour de France Femmes onverminderd voort, met de Ronde van Spanje bij de mannen. De Vuelta gaat op 17 augustus van start in Lissabon en eindigt op 8 september met een tijdrit in de straten van Madrid. Wie wordt straks de opvolger van Sepp Kuss? Sporza zendt alle Vuelta-etappes live uit, op tv en met livestream. De uitslagen, klassementen en de nodige analyses van onze experts vind je zoals steeds op onze site of in de Sporza-app.

28 augustus - 8 september: Paralympische Spelen

Na de Olympische Spelen heeft Parijs even tijd om op adem te komen, maar niet lang: vanaf 28 augustus tot 8 september is de Franse hoofdstad ook gastheer van de Paralympische Spelen. Ook hier kan Sporza uiteraard niet ontbreken. We volgen de prestaties van onze eigen paralympische toppers uiteraard op de voet op al onze kanalen.

Rolstoelatleet Peter Genyn

11-15 september: EK wielrennen in Limburg

Het EK wielrennen palmt van 11 tot en met 15 september Limburg in. Alle wedstrijden gaan van start op het circuit van Heusden-Zolder en komen aan in het centrum van provinciehoofdstad Hasselt. Net als bij alle andere grote sportevenementen van deze ongeziene sportzomer 2024 hoef je ook van het EK wielrennen in Limburg niks te missen bij Sporza. De wedstrijden zijn live te zien op tv en met livestream te volgen in de Sporza-app en op onze website.

EK wielrennen 2024 in Limburg: wedstrijdschema 11 september junioren mannen tijdrit U23 vrouwen tijdrit U23 mannen tijdrit elite vrouwen tijdrit elite mannen tijdrit 12 september junioren: mixed relay ploegentijdrit elite: mixed relay ploegentijdrit 13 september U23 vrouwen wegrit U23 mannen wegrit 14 september junioren mannen wegrit elite vrouwen wegrit 15 september junioren vrouwen wegrit elite mannen wegrit

13 - 14 september: Memorial Van Damme