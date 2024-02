Alles of niets in Rome: Nafi Thiam mikt op het EK in juni om olympische kwalificatie nog af te dwingen

Beter laat dan nooit. Nafi Thiam wil op het EK atletiek in juni - slechts een tweetal maanden voor de Spelen - haar olympische kwalificatie afdwingen, zo heeft haar management laten weten. Voor dat EK in Rome heeft ze een wildcard gekregen als titelverdedigster.

Op de Olympische Spelen hebben titelverdedigers geen gegarandeerd startrecht, en zo komt het dat Nafi Thiam zich nog altijd moet plaatsen voor Parijs. In 2023 werkte ze namelijk geen enkele zevenkamp af.

De verwachting was dat de tweevoudige olympische kampioene haar kwalificatie zou proberen af te dwingen op de Zuid-Afrikaanse kampioenschappen in april of bij de Hypomeeting in Götzis in mei, maar ze wacht dus tot in juni.

Voor het EK in Rome, van 7 tot 12 juni, hoeft Thiam zich alvast niet te kwalificeren. Ze heeft als titelverdedigster een wildcard en kan er voor de derde keer Europees kampioene worden.

"Ze kijkt er alvast naar uit om weer deel te nemen op het hoogste niveau en zich zo proberen te kwalificeren voor Parijs", klinkt het bij haar management.