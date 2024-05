Memorial Van Damme maakt zich dit jaar op voor "meest bijzondere editie ooit"

wo 15 mei 2024 15:54

Polsstokspringer Mondo Duplantis wordt weer een van de publiekstrekkers in Brussel.

De propvolle sportzomer moet nog beginnen, maar nu al is het uitkijken naar een zeer smakelijk toetje op Belgische bodem. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september wordt in het Koning Boudewijnstadion de 48e editie van de Allianz Memorial Van Damme georganiseerd. De meeting is dit jaar de finale van het Diamond League-seizoen en verwacht zo een bijzonder aantrekkelijke affiche.

Eind april werd in China het startschot van het Diamond League-seizoen gegeven en op 13 en 14 september volgt de apotheose in het Koning Boudewijnstadion. De Memorial Van Damme organiseert de finale. Dat is geen primeur, maar voor het eerst wordt het programma gespreid over twee dagen. De finales in de 16 disciplines worden dus stuk voor stuk gehouden op de Heizel. "De Memorial was van 2010 tot 2019 al de finalemeeting, maar toen nog in de oude formule waarbij de finale verspreid werd over twee verschillende meetings”, zegt

meetingdirecteur Kim Gevaert. “Nu worden alle disciplines – 16 bij de mannen en 16 bij de vrouwen – gedurende twee dagen in Brussel georganiseerd. Over twee jaar, in 2026, zal dat ook zo zijn.”

Aangezien we de finale zijn, staan in elke discipline de beste atleten van het seizoen aan de start. meetingdirecteur Kim Gevaert

Atleten die zich in Brussel willen laten kronen, moeten zich in de 14 Diamond League-meetings tussen eind april en begin september kwalificeren. De top 6 in de kampnummers, de top 8 op de kortere loopnummers (tot 800 meter) en de top 10 op de langere loopnummers (vanaf 1.500 meter) plaatst zich automatisch voor de finale in Brussel. "Aangezien we de finale zijn, staan in elke discipline de beste atleten van het seizoen aan de start”, aldus Kim Gevaert. “Dat is het voordeel van de finale te zijn." "Bovendien volgt de Memorial zowat een maand na de Olympische Spelen in Parijs. De Belgische fans krijgen dan ook het merendeel van de medaillewinnaars van Parijs in actie te zien." "De olympische vibe zal voelbaar zijn in het Koning Boudewijnstadion, zowel voor de atleten als voor de toeschouwers.”

Jakob Ingebrigtsen tekent al zeker present.

"Dit is een hele eer", is Gevaert nog in haar nopjes. "Naast het WK en de Spelen wordt deze meeting het belangrijkste atletiekevenement van het jaar." Gevaert noemt het wedstrijdprogramma "evenwichtig verdeeld over 2 dagen" en is "heel tevreden" met de ticketverkoop tot dusver. "De mensen zijn enthousiast en dan moeten de grote piekmomenten nog komen. Rond de kampioenschappen worden altijd tickets verkocht. We hebben er vertrouwen in dat we twee keer een mooi gevuld stadion zullen krijgen."

Grote namen in Brussel

Zes regerende wereldkampioenen hebben hun komst al bevestigd. Het gaat om de Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis (polsstokspringen), de Noor Jakob

Ingebrigtsen (5.000 meter), de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich (hoogspringen), de Keniaanse Winfred Yavi (3.000 meter steeple), de Keniaanse Mary Moraa (800 meter) ... en van Belgische zijde Alexander Doom, de wereldkampioen op de 400 meter indoor. Cynthia Bolingo, vorig jaar vijfde op de 400 meter op het WK outdoor, is de tweede Belgische die nu al verzekerd is van deelname aan de 48e Allianz Memorial Van Damme. Ook de beste paralympische atleten kunnen zich in Brussel onderscheiden. Dat zal gebeuren amper 5 dagen na het einde van de Paralympische Spelen. Verdeeld over vrijdag en zaterdag zullen er een zestal wedstrijden op het programma staan, met alvast een 100 meter T51 mannen (rolstoelsprint met onder andere Peter Genyn en Roger Habsch), 800 meter T54 vrouwen (met onder andere Léa Bayekula) en een 100 meter T64 vrouwen (met onder andere de Nederlandse Fleur Jong, die vorig jaar voor één van de hoogtepunten op de Memorial zorgde met haar wereldrecord in het verspringen).

De Belgische paralympische atleten met onder meer Peter Genyn komen ook in competitie.

Programma vrijdag 13 september 2024: Mannen: 100 meter, 400 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, 110 meter horden, polsstokspringen, verspringen, discuswerpen

Vrouwen: 200 meter, 400 meter, 800 meter, 3.000 meter steeple, hoogspringen, hink-stap-springen, discuswerpen, kogelstoten

Programma zaterdag 14 september 2024: Mannen: 200 meter, 800 meter, 3.000 meter steeple, 400 meter horden, hoogspringen, hink-stap-springen, speerwerpen, kogelstoten



Vrouwen: 100 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, 100 meter horden, 400 meter horden, polsstokspringen, verspringen, speerwerpen