Zo ziet het parcours eruit voor het EK wielrennen in 2024 in Limburg

tijdrit: vlak

"Vervolgens gaat het via het centrum van Heusden-Zolder, natuurgebied De Wijers en het Albertkanaal richting de aankomst in Hasselt. Daar klokken we de eindtijd op de Koning Boudewijnlaan, vlakbij het Kolonel Dusartplein in het centrum van de stad."

gemengde tijdrit: vlak

In de gemengde ploegentijdrit maken de mannen een tocht van 27,3 km over grotendeels identiek parcours als de individuele tijdritten.

wegrit: kasseien en klimmetjes

De wegritten beginnen ook op het Circuit van Zolder. De elite vrouwen krijgen een parcours van 160 km voorgeschoteld, de elite mannen moeten 220 km afleggen.

"Het parcours van de wegritten is opgebouwd uit een Hasseltse lus enerzijds en een Limburglus anderzijds", legt Wim Van Herreweghe uit.

"De Hasseltlus is een vlak circuit over het grondgebied van de provinciehoofdstad en het aangrenzende Diepenbeek. In Hasselt rijden we voor een deel over de stadsring en fietsen we dus rond de binnenstad."

Vanuit Hasselt wacht er een verbindingsstrook met daarop de kasseien van de Printhagendreef in Kortessem.

In de regio Borgloon bereikt het peloton het Limburg circuit met daarin opgenomen: de kasseien van Manshoven en Op De Kriezel, net als de hellingen Kolmontberg en Zammelenberg.

"Het zuiden van Limburg, regio Haspengouw om precies te zijn, heeft meer golvende wegen dan sommigen zouden denken. Op de Limburglus loopt het nooit vlak, wat voor een sportieve meerwaarde zal zorgen."