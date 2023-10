Nieuwe ereplaats voor Florian Vermeersch, Dorian Godon verrast met krachtige sprintzege

Na het WK gravel is een deel van het peloton nog even blijven plakken in Veneto, waar ex-renner Filippo Pozzato de gangmaker is van enkele eendagskoersen.

Deze Ronde van Veneto inspireerde Stan Dewulf en Brent Van Moer tot een vlucht, maar met hun kompanen werden ze op 7 kilometer van de finish ingerekend.

Florian Vermeersch, zondag nog 2e op zijn gravelbike, tekende nog voor een intermezzo met de Noor Tobias Halland Johannessen, maar het duo kon een sprint niet ontregelen.

Die spurt verliep ietwat chaotisch en werd op de hellende finish van ver gelanceerd.

Oermens Godon won na een inhaalbeweging met lange halen uiteindelijk afgetekend voor Johannessen en Vermeersch, de twee korte avonturiers van de slotfase.

Voor Godon, door zijn ploegmaats getypeerd als "sterk, maar niet echt koersintelligent", is het zijn tweede zege van het seizoen na de Brabantse Pijl.

Zondag volgt nog een laatste toetje met de Veneto Classic.