Onhoudbare Arnaud De Lie maakt zijn favorietenrol waar in Franco-Belge

Plan van Lotto-Dstny werkt perfect

Op de valreep geen Jasper Philipsen aan de start, waardoor de schijnwerpers nog meer op Arnaud De Lie kwamen te staan. Maar zoals we weten, heeft die enorm stevige schouders. Bij Lotto-Dstny twijfelden ze er dan ook niet aan om voluit de kaart van hun goudhaantje te trekken. Sterke jongens als Victor Campenaerts en Florian Vermeersch offerden zich op om er een zware koers van te maken. De finish lag voor het eerst in Kluisberg, de Waalse gemeente die zijn naam dankt aan de Kluisberg. We kregen dan ook geen typisch sprintersfestival maar een afvallingsrace. Dat speelde allemaal in de kaart van De Lie, die bij de laatste beklimming rustig afwachtte tot de jongens van Uno-X waren uitgeraasd. Vervolgens zette hij zelf de turbo aan om met ruime voorsprong te winnen, voor Rasmus Tiller .

De Lie: "Dit bewijst dat keuze voor Lotto de beste was"

Arnaud De Lie won op 22 januari zijn allereerste koers van het seizoen en meer dan 8 maanden later is hij nog altijd even fris en hongerig.



"Het gevoel na mijn zege in Québec en het EK is nog altijd goed", zegt hij.

"Het is plezant dat het werk van de ploeg beloond wordt, dat is niet altijd zo. Het was een zware koers, van start tot finish. Ook omdat mijn ploegmaats het vanaf de start selectief hebben gemaakt."

De Lie verlengde een maand geleden zijn contract tot 2026 bij Lotto-Dstny, iets wat hier en daar de wenkbrauwen deed fronsen. "Maar dit bewijst dat mijn keuze voor Lotto de beste was."

"Ze zijn hier goed bezig. Er wordt een mooie groep rond mij gebouwd, maar niet alleen rond mij. Dit is zeker geen team uit de 2e klasse", verwijst De Lie naar het feit dat Lotto-Dstny sinds dit seizoen geen WorldTour-team meer is.