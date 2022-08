Alexander Kristoff pleziert sponsors met verdiende zege in Franco-Belge

clock 17:20 17 uur 20. Alexander Kristoff klopt Campenaerts en Van Gestel in de sprint en wint Franco Belge. Alexander Kristoff klopt Campenaerts en Van Gestel in de sprint en wint Franco Belge

clock 17:19 17 uur 19 match afgelopen end time Kristoff wint in thuishaven van ploeg! Campenaerts gaat vroeg, maar Alexander Kristoff sprint oppermachtig naar de overwinning. De Noor gunt zijn ploeg Intermarché Wanty-Gobert een thuiszege. Knappe overwinning.

clock 17:17 Met 4 de finale in! De Buyst, Campenaerts, Kristoff en Van Gestel zullen uitmaken wie wint. . 17 uur 17. last km Met 4 de finale in! De Buyst, Campenaerts, Kristoff en Van Gestel zullen uitmaken wie wint.

clock 17:15 17 uur 15. Nog 2 kilometer. Campenaerts blijft doorrijden, want Kristoff is op komst. De Noor haalt op groot vermogen de 2 terug bij. . Nog 2 kilometer Campenaerts blijft doorrijden, want Kristoff is op komst. De Noor haalt op groot vermogen de 2 terug bij.

clock 17:14 17 uur 14. Campenaerts gooit alles om! Stevige inspanning van Campenaerts: net voor het peloton hem inhaalt, rijdt hij Robeet en Mertens aan flarden. Hij rept zich in geen tijd tot de kopgroep, gaat erop en erover. Van Gestel nestelt zich in zijn wiel. Met zijn tweeën, nu! . Campenaerts gooit alles om! Stevige inspanning van Campenaerts: net voor het peloton hem inhaalt, rijdt hij Robeet en Mertens aan flarden. Hij rept zich in geen tijd tot de kopgroep, gaat erop en erover. Van Gestel nestelt zich in zijn wiel. Met zijn tweeën, nu!

clock 17:09 17 uur 09. De achtervolgende groep met Campenaerts is terug opgeslokt door het peloton. Alle peilen bij Lotto Soudal zijn gericht op De Buyst. . De achtervolgende groep met Campenaerts is terug opgeslokt door het peloton. Alle peilen bij Lotto Soudal zijn gericht op De Buyst.

clock 17:07 17 uur 07. Robeet en Campenaerts in de achtervolging! Ludovic Robeet valt aan en krijgt Campenaerts in zijn zog, Julian Mertens van Sport Vlaanderen glipt ook mee. . Robeet en Campenaerts in de achtervolging! Ludovic Robeet valt aan en krijgt Campenaerts in zijn zog, Julian Mertens van Sport Vlaanderen glipt ook mee.

clock 17:06 17 uur 06. Dries Van Gestel rijdt door op de laatste passage van Bois de Breucq. Jasper De Buyst moet zijn tenen uitkuisen om hem bij te houden, Kristoff oogt nog fris. . Dries Van Gestel rijdt door op de laatste passage van Bois de Breucq. Jasper De Buyst moet zijn tenen uitkuisen om hem bij te houden, Kristoff oogt nog fris.

clock 17:05 17 uur 05. Voorlopig is het nog moeilijk in te schatten hoe het hier zal eindigen, José. . Christophe Vandegoor op één. Voorlopig is het nog moeilijk in te schatten hoe het hier zal eindigen, José. Christophe Vandegoor op één

clock 17:04 17 uur 04. Het peloton rijdt wisselvallig. Het versnelt eens, dan vertraagt het weer en kijken ze naar elkaar. . Het peloton rijdt wisselvallig. Het versnelt eens, dan vertraagt het weer en kijken ze naar elkaar.

clock 16:59 16 uur 59. Het trio rijdt nu toch een aardige voorsprong bij elkaar. Al snel lopen ze uit tot 15 seconden. . Het trio rijdt nu toch een aardige voorsprong bij elkaar. Al snel lopen ze uit tot 15 seconden.

clock 16:59 16 uur 59. Er zitten er veel bij die niet veel meer kunnen zeggen. . José De Cauwer op één. Er zitten er veel bij die niet veel meer kunnen zeggen. José De Cauwer op één

clock 16:55 16 uur 55. De Buyst, Van Gestel en Kristoff. Jasper De Buyst kan samen met Alexander Kristoff en Dries Van Gestel enkele seconden verzamelen. Het peloton houdt ze binnen schot. . De Buyst, Van Gestel en Kristoff Jasper De Buyst kan samen met Alexander Kristoff en Dries Van Gestel enkele seconden verzamelen. Het peloton houdt ze binnen schot.

clock 16:54 16 uur 54. Ondertussen zijn de renners toe aan de laatste ronde. Bij een voorlaatste passage over de streep kwam alles terug samen. Nog 20 kilometer! . Ondertussen zijn de renners toe aan de laatste ronde. Bij een voorlaatste passage over de streep kwam alles terug samen. Nog 20 kilometer!

clock 16:53 16 uur 53. Het is moeilijk om een overzicht te maken, alles lijkt terug samengesmolten. Vooraan proberen Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Jasper De Buyst de uitbraak te forceren. . Het is moeilijk om een overzicht te maken, alles lijkt terug samengesmolten. Vooraan proberen Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Jasper De Buyst de uitbraak te forceren.

clock 16:51 16 uur 51. Cocquard ook onderweg. Cocquard had de trein gemist en rijdt zelf naar de kopgroep toe. . Cocquard ook onderweg Cocquard had de trein gemist en rijdt zelf naar de kopgroep toe.

clock 16:48 16 uur 48. En nog eens een tiental renners erbij! Een groep van ongeveer 12 sluit aan bij de 5 leiders. Daarbij zit onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Jasper De Buyst. . En nog eens een tiental renners erbij! Een groep van ongeveer 12 sluit aan bij de 5 leiders. Daarbij zit onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tom Van Asbroeck en Jasper De Buyst.

clock 16:48 16 uur 48. Sterk nummer van Campenaerts. Sterk nummer van Campenaerts

clock 16:47 16 uur 47. Nieuwe aanval van Campenaerts! Victor Campenaerts valt aan, Edward Theuns gaat mee in het wiel en De Bondt harkt ook om aan te sluiten. Ze rijden in één teug het gat tussen hen en de kopgroep dicht. . Nieuwe aanval van Campenaerts! Victor Campenaerts valt aan, Edward Theuns gaat mee in het wiel en De Bondt harkt ook om aan te sluiten. Ze rijden in één teug het gat tussen hen en de kopgroep dicht.

clock 16:42 16 uur 42. Kopgroep van 2. Op 25 kilometer van het einde, baart Franco-Belge twee leiders: de wereldkampioen bij de beloften: Filippo Baroncini en Loïc Vliegen. . Kopgroep van 2 Op 25 kilometer van het einde, baart Franco-Belge twee leiders: de wereldkampioen bij de beloften: Filippo Baroncini en Loïc Vliegen.

clock 16:41 16 uur 41. Baroncini is in vorm. De Italiaan van Trek-Segafredo komt aansluiten bij Vliegen. . Baroncini is in vorm. De Italiaan van Trek-Segafredo komt aansluiten bij Vliegen.

clock 16:31 16 uur 31. Vliegen nieuwe leider! Loïc Vliegen rijdt onopvallend weg uit het peloton. Hij vliegt al snel naar een voorsprong van 10 seconden. . Vliegen nieuwe leider! Loïc Vliegen rijdt onopvallend weg uit het peloton. Hij vliegt al snel naar een voorsprong van 10 seconden.

clock 16:31 16 uur 31. Terwijl een boot op een kanaalbrug boven het peloton vaart, proberen op een diefje renners weg te rijden, zoals Daniel McClay van Team Arkéa Samsic. De Brit wordt snel terug bijgehaald. . Terwijl een boot op een kanaalbrug boven het peloton vaart, proberen op een diefje renners weg te rijden, zoals Daniel McClay van Team Arkéa Samsic. De Brit wordt snel terug bijgehaald.

clock 16:24 Exit Ewan. Ewan draait bij de streep af naar de autocar van Lotto Soudal. Het sprintersveld krimpt zienderogen. . 16 uur 24. give up Exit Ewan Ewan draait bij de streep af naar de autocar van Lotto Soudal. Het sprintersveld krimpt zienderogen.

clock 16:23 16 uur 23. Bij een nieuwe passage over de streep maken we de balans op: Serry is terug komen aansluiten, Greg Van Avermaet voert het peloton aan. . Bij een nieuwe passage over de streep maken we de balans op: Serry is terug komen aansluiten, Greg Van Avermaet voert het peloton aan.

clock 16:21 16 uur 21. Slijtageslag: ook Ewan eraf. Ook voor de Australische sprintbom Caleb Ewan is deze Circuit Franco-Belge te lastig. Hij lost uit het peloton. . Slijtageslag: ook Ewan eraf Ook voor de Australische sprintbom Caleb Ewan is deze Circuit Franco-Belge te lastig. Hij lost uit het peloton.

clock 16:18 16 uur 18. De kopgroep is gepakt. Op 42 kilometer van het einde vloeit alles terug samen. De finale kan nu echt beginnen. . De kopgroep is gepakt Op 42 kilometer van het einde vloeit alles terug samen. De finale kan nu echt beginnen.

clock 16:16 16 uur 16. Edward Theuns heeft zich terug laten inlopen door het peloton, dat alsmaar dichter en dichter bij de 3 resterende vluchters komt. . Edward Theuns heeft zich terug laten inlopen door het peloton, dat alsmaar dichter en dichter bij de 3 resterende vluchters komt.

clock 16:12 16 uur 12. Een nieuwe val. Het gaat er nerveus aan toe in het peloton: Edward Planckaert en Torsten Demeyere liggen op de grond. . Een nieuwe val Het gaat er nerveus aan toe in het peloton: Edward Planckaert en Torsten Demeyere liggen op de grond.

clock 16:10 16 uur 10. Edward Theuns valt aan! Op een nieuwe passage op de Bois de Breucq valt Edward Theuns aan. Op een groot verzet rijdt hij weg van het peloton en haalt al meteen Sexton, een geloste uit de kopgroep, in. . Edward Theuns valt aan! Op een nieuwe passage op de Bois de Breucq valt Edward Theuns aan. Op een groot verzet rijdt hij weg van het peloton en haalt al meteen Sexton, een geloste uit de kopgroep, in.

clock 16:09 De renners hebben dorst in het warme weer. 16 uur 09. De renners hebben dorst in het warme weer.

clock 16:09 De opgave van Nizzolo:. 16 uur 09. De opgave van Nizzolo:

clock 16:05 16 uur 05. Nog 50 kilometer. Met nog ruim 50 kilometer te rijden, slinkt de voorsprong van de vier koplopers tot evenveel seconden. . Nog 50 kilometer Met nog ruim 50 kilometer te rijden, slinkt de voorsprong van de vier koplopers tot evenveel seconden.

clock 16:01 16 uur 01. De aanval was van korte duur: Baroncini en Joseph zijn al terug ingelopen door peloton. . De aanval was van korte duur: Baroncini en Joseph zijn al terug ingelopen door peloton.

clock 15:57 15 uur 57. En een nieuwe aanval! De Italiaan Filippo Baroncini van Trek-Segafredo rijdt samen met onze landgenoot Thomas Joseph van Minerva Cycing Team. . En een nieuwe aanval! De Italiaan Filippo Baroncini van Trek-Segafredo rijdt samen met onze landgenoot Thomas Joseph van Minerva Cycing Team.

clock 15:54 15 uur 54. Van Avermaet valt aan! De koers is helemaal opengebroken. Greg Van Avermaet toont zich, de nerveuze koerssituatie zorgt voor een nieuwe breuk in het peloton. Jens Debusschere moet lossen. . Van Avermaet valt aan! De koers is helemaal opengebroken. Greg Van Avermaet toont zich, de nerveuze koerssituatie zorgt voor een nieuwe breuk in het peloton. Jens Debusschere moet lossen.

clock 15:53 Serry aan de kant met pech. Net wanneer er gekoerst wordt rijdt Serry lek, slecht moment voor de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl. . 15 uur 53. flat tyre Serry aan de kant met pech Net wanneer er gekoerst wordt rijdt Serry lek, slecht moment voor de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl.

clock 15:49 Ook Girmay geeft op. Ook Biniam Girmay heeft teveel schade overgehouden aan zijn valpartij. De Eritreeër stapt in zijn volgwagen. . 15 uur 49. give up Ook Girmay geeft op Ook Biniam Girmay heeft teveel schade overgehouden aan zijn valpartij. De Eritreeër stapt in zijn volgwagen.

clock 15:46 15 uur 46. Jakobsen lost. Fabio Jakobsen kan de versnelling in het peloton niet aan. De volgwagen van Klaas Lodewyck rijdt naast hem, de winnaar van vorig jaar schudt het hoofd. . Jakobsen lost Fabio Jakobsen kan de versnelling in het peloton niet aan. De volgwagen van Klaas Lodewyck rijdt naast hem, de winnaar van vorig jaar schudt het hoofd.

clock 15:45 15 uur 45. Campenaerts drukt door! Bij de afdaling van de Bois de Breucq trekt Campenaerts het peloton op het lint. Er ontstaat een breuk in het peloton. Van Avermaet zit erbij, ook Loïc Vliegen zien we vooraan verschijnen. . Campenaerts drukt door! Bij de afdaling van de Bois de Breucq trekt Campenaerts het peloton op het lint. Er ontstaat een breuk in het peloton. Van Avermaet zit erbij, ook Loïc Vliegen zien we vooraan verschijnen.

clock 15:42 15 uur 42. De groep met Dewulf is ondertussen ingelopen door peloton, ook Dries De Bondt is niet kunnen ontsnappen. Bij de beklimming van de Bois de Breucq heeft hij zelfs een schakelprobleem. De voorsprong van de kopgroep mindert tot 3 minuten. . De groep met Dewulf is ondertussen ingelopen door peloton, ook Dries De Bondt is niet kunnen ontsnappen. Bij de beklimming van de Bois de Breucq heeft hij zelfs een schakelprobleem. De voorsprong van de kopgroep mindert tot 3 minuten.

clock 15:40 Nizzolo houdt ermee op. De val van de Italiaan van Israël-Premier Tech is er teveel aan geweest. Hij stapt in de ploegwagen. Luca Mozzato rijdt wel door, met een uit elkaar gescheurd broekje en grote schaafwonden. . 15 uur 40. give up Nizzolo houdt ermee op De val van de Italiaan van Israël-Premier Tech is er teveel aan geweest. Hij stapt in de ploegwagen. Luca Mozzato rijdt wel door, met een uit elkaar gescheurd broekje en grote schaafwonden.

clock 15:39 15 uur 39. Auch! Pijnlijke val voor topfavoriet Girmay. Auch! Pijnlijke val voor topfavoriet Girmay

clock 15:38 Girmay ligt op het asfalt! Eén van de topfavorieten is gevallen: Biniam Girmay. Ook grote namen als Giacomo Nizzolo en Luca Mozzato liggen erbij. Ze zijn gevallen tijdens een afdaling aan een hoge snelheid, de precieze oorzaak is niet duidelijk. Het valt nog af te wachten of ze zullen hernemen. . 15 uur 38. fall Girmay ligt op het asfalt! Eén van de topfavorieten is gevallen: Biniam Girmay. Ook grote namen als Giacomo Nizzolo en Luca Mozzato liggen erbij. Ze zijn gevallen tijdens een afdaling aan een hoge snelheid, de precieze oorzaak is niet duidelijk. Het valt nog af te wachten of ze zullen hernemen.

clock 15:37 15 uur 37. De Bondt is ook weg! En een nieuwe aanval van Dries De Bondt! Hij wil op zoek naar het groepje met Stan Dewulf. . De Bondt is ook weg! En een nieuwe aanval van Dries De Bondt! Hij wil op zoek naar het groepje met Stan Dewulf.

clock 15:35 15 uur 35. Er wordt hard gekoerst, er moeten er zelfs al het peloton laten gaan! . Er wordt hard gekoerst, er moeten er zelfs al het peloton laten gaan!

clock 15:32 15 uur 32. Nieuwe aanval! Stan Dewulf (AG2R Citroën) reageert op het een aanval van Pavel Bittner (Team DSM) en Stijn Siemoens (Geofco Doltcini). . Nieuwe aanval! Stan Dewulf (AG2R Citroën) reageert op het een aanval van Pavel Bittner (Team DSM) en Stijn Siemoens (Geofco Doltcini).

clock 15:30 Jakobsen rijdt lek. De winnaar van vorig jaar staat aan de kant. Hij wordt snel geholpen en rijdt nu achter het peloton. . 15 uur 30. flat tyre Jakobsen rijdt lek De winnaar van vorig jaar staat aan de kant. Hij wordt snel geholpen en rijdt nu achter het peloton.

clock 15:27 Van vlucht van de dag in beeld: Bastiaens, De Jong, Sexton en Naberman. 15 uur 27. Van vlucht van de dag in beeld: Bastiaens, De Jong, Sexton en Naberman

clock 15:26 15 uur 26. Ondertussen zijn de renners aangekomen op het lokale circuit, ze rijden 4 ronden van 20 kilometer. De eerste passage over de aankomstlijn is juist gebeurd! . Ondertussen zijn de renners aangekomen op het lokale circuit, ze rijden 4 ronden van 20 kilometer. De eerste passage over de aankomstlijn is juist gebeurd!

clock 15:26 15 uur 26. 2 renners in de achtervolging. Timo Willems (Minerva Cycling Team) en Quentin Jauregui (B&B Hotels) zijn ontsnapt uit het peloton en gaan op zoek naar de kopgroep. . 2 renners in de achtervolging Timo Willems (Minerva Cycling Team) en Quentin Jauregui (B&B Hotels) zijn ontsnapt uit het peloton en gaan op zoek naar de kopgroep.



clock 15:24 15 uur 24. Er is veel mogelijk op dit parcours. Het gaat veel bergop en bergaf is opletten voor troep op de weg. Ik denk dat het nooit een massasprint zal worden. . José De Cauwer op één. Er is veel mogelijk op dit parcours. Het gaat veel bergop en bergaf is opletten voor troep op de weg. Ik denk dat het nooit een massasprint zal worden. José De Cauwer op één

clock 15:22 15 uur 22. Ook de uitzending op één is begonnen: commentaar komt van Christophe Vandegoor en José De Cauwer! . Ook de uitzending op één is begonnen: commentaar komt van Christophe Vandegoor en José De Cauwer!

clock 15:03 Het is verkoeling zoeken in Henegouwen: . 15 uur 03. Het is verkoeling zoeken in Henegouwen:

clock 14:30 14 uur 30. 5 minuten voor op peloton. Met Le Bourliquet en Le Beau Site achter de kiezen hebben de vluchters een mooie voorsprong van 5 minuten verzameld. Ze rijden op dit ogenblik in één rechte lijn naar Soignies. . 5 minuten voor op peloton Met Le Bourliquet en Le Beau Site achter de kiezen hebben de vluchters een mooie voorsprong van 5 minuten verzameld. Ze rijden op dit ogenblik in één rechte lijn naar Soignies.

clock 14:04 14 uur 04. Wie zijn de vluchters? Ayco Bastiaens (BEL) van Alpecin-Deceuninck, Timo De Jong (NED) van Volkerwessels Cycling Team, Tim Naberman (NED) van Team DSM, Tom Sexton (NZE) van Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling. . Wie zijn de vluchters? Ayco Bastiaens (BEL) van Alpecin-Deceuninck,

Timo De Jong (NED) van Volkerwessels Cycling Team,

Tim Naberman (NED) van Team DSM,

Tom Sexton (NZE) van Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling.



clock 14:01 14 uur 01. Vroeger was de Franco-Belge de laatste rittenkoers op Belgische bodem. Het ging om vier etappes en een afsluitende tijdrit in Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. De koers groeide uit tot een sprinterskoers. Robbie McEwen won de koers twee keer. Vanaf 2012 wilde de organisatie de koers een internationaal karakter geven door ze om te dopen tot de Eurométropole Tour. In 2016 werd de rittenkoers omgevormd tot een eendagskoers. De eerste editie werd gewonnen door Dylan Groenewegen, die toen bij zijn sprint van zijn lijn afweek en Oliver Naessen hinderde. Naessen sprak nadien de bijblijvende woorden: "ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal nen deb ." . Vroeger was de Franco-Belge de laatste rittenkoers op Belgische bodem. Het ging om vier etappes en een afsluitende tijdrit in Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. De koers groeide uit tot een sprinterskoers. Robbie McEwen won de koers twee keer. Vanaf 2012 wilde de organisatie de koers een internationaal karakter geven door ze om te dopen tot de Eurométropole Tour. In 2016 werd de rittenkoers omgevormd tot een eendagskoers. De eerste editie werd gewonnen door Dylan Groenewegen, die toen bij zijn sprint van zijn lijn afweek en Oliver Naessen hinderde. Naessen sprak nadien de bijblijvende woorden: "ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal nen deb."

clock 13:46 13 uur 46. 4 vluchters zijn ervandoor! Na een snelle openingsfase zijn 4 renners erin geslaagd om te ontsnappen. Na 25 kilometer hebben ze al een voorsprong bij elkaar gefiets van 1 minuut en 50 seconden. . 4 vluchters zijn ervandoor! Na een snelle openingsfase zijn 4 renners erin geslaagd om te ontsnappen. Na 25 kilometer hebben ze al een voorsprong bij elkaar gefiets van 1 minuut en 50 seconden.

clock 13:44 Ook La Louvière is er helemaal klaar, eerste passage over de aankomstlijn rond 15.15 u. Meteen ook het uur waarop onze livestream van start gaat! . 13 uur 44. Ook La Louvière is er helemaal klaar, eerste passage over de aankomstlijn rond 15.15 u. Meteen ook het uur waarop onze livestream van start gaat!

clock 13:38 De start in hartje Doornik:. 13 uur 38. De start in hartje Doornik:

clock 13:21 13 uur 21. Voorlaatste manche van Exterioo Cycling Cup. Het Circuit Franco-Belge (1.1) maakt net als onder andere de GP Le Samyn, GP Monseré, de Ronde van Drenthe en Antwerp Port Epic deel uit van de Exterioo Cycling Cup. Daarin staat Arnaud De Lie aan de leiding, voor Gerben Thijssen en Hugo Hofstetter. De Lie hoeft geen schrik te hebben van zijn twee achtervolgers, want zij rijden niet mee vandaag. Midden september staat met het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp de laatste manche op de koersagenda. . Voorlaatste manche van Exterioo Cycling Cup Het Circuit Franco-Belge (1.1) maakt net als onder andere de GP Le Samyn, GP Monseré, de Ronde van Drenthe en Antwerp Port Epic deel uit van de Exterioo Cycling Cup. Daarin staat Arnaud De Lie aan de leiding, voor Gerben Thijssen en Hugo Hofstetter. De Lie hoeft geen schrik te hebben van zijn twee achtervolgers, want zij rijden niet mee vandaag. Midden september staat met het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp de laatste manche op de koersagenda.

clock 13:16 13 uur 16. De renners hebben nu ook de officiële start gekregen, over een kleine 10 kilometer krijgt het al een eerste helling te verduren: Le Bourliquet. . De renners hebben nu ook de officiële start gekregen, over een kleine 10 kilometer krijgt het al een eerste helling te verduren: Le Bourliquet.

clock 13:04 13 uur 04 match begonnen start time C'est parti! In het zonovergoten Doornik is het startschot gegeven. De renners zijn begonnen aan een rit van 176 kilometer.

clock 12:33 12 uur 33. Start om 13u, aankomst rond 17 u. Over een klein halfuur beginnen de 139 deelnemers eraan. Met twee hellingen in de beginfase gaat het over een tussensprint in Lessines naar La Louvière. Op een kleine 100 km van het einde beginnen ze aan de lokale ronden van 20 km, die ze nog 4 keer herhalen. De laatste anderhalve kilometer heeft een stijgingspercentage van 3,2 procent. Rond 17u wordt de aankomst verwacht. . Start om 13u, aankomst rond 17 u Over een klein halfuur beginnen de 139 deelnemers eraan. Met twee hellingen in de beginfase gaat het over een tussensprint in Lessines naar La Louvière. Op een kleine 100 km van het einde beginnen ze aan de lokale ronden van 20 km, die ze nog 4 keer herhalen. De laatste anderhalve kilometer heeft een stijgingspercentage van 3,2 procent. Rond 17u wordt de aankomst verwacht.

clock 12:18 12 uur 18. Zware concurrentie voor titelverdediger Jakobsen. Vorig jaar won Fabio Jakobsen de Henegouwse semiklassieker. Toen eindigde de koers nog in Doornik, voor deze editie wisselde het met La Louvière van start- en aankomstplaats. Wat leidt tot een finale waarbij de lokale ronden stevig gekruid zijn met hellingen. Het is maar de vraag of straks rond 17.00 u opnieuw een sprinter de armen in de lucht zal steken. In dat scenario zullen naast Jakobsen ook Arnaud De Lie, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Bryan Coquard, Edward Theuns, Giacomo Nizzolo, Dries De Bondt en Timothy Dupont meedingen naar winst. . Zware concurrentie voor titelverdediger Jakobsen Vorig jaar won Fabio Jakobsen de Henegouwse semiklassieker. Toen eindigde de koers nog in Doornik, voor deze editie wisselde het met La Louvière van start- en aankomstplaats. Wat leidt tot een finale waarbij de lokale ronden stevig gekruid zijn met hellingen. Het is maar de vraag of straks rond 17.00 u opnieuw een sprinter de armen in de lucht zal steken. In dat scenario zullen naast Jakobsen ook Arnaud De Lie, Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Bryan Coquard, Edward Theuns, Giacomo Nizzolo, Dries De Bondt en Timothy Dupont meedingen naar winst.

clock 12:10 12 uur 10. wielrennen Eurométropole Tour wordt opnieuw Circuit Franco-Belge