Parcours voor BK tijdrijden is bekend: kenmerkende kasseiwegen in en om Binche zo veel mogelijk vermeden

In Binche is het parcours voorgesteld voor het BK tijdrijden. De organisatie heeft een omloop uitgetekend die de traditionele kasseistroken in de omgeving zo veel mogelijk uit de weg gaat.

Het Belgische kampioenschap tijdrijden vindt dit jaar plaats op donderdag 20 juni in Binche. Het parcours in de Henegouwse stad beslaat 19,3 kilometer en wordt 1 keer gereden door de vrouwen en 2 keer door de mannen. Op weg naar de finish op de Grote Markt ligt een kasseistrook van 200 meter.

Er is bewust voor gekozen om geen kasseiwegen, nochtans talrijk aanwezig in de regio, in het parcours op te nemen. Dit om schade aan het fietsmateriaal en andere incidenten te vermijden. Alleen vlak voor de finish op de Grote Markt ligt een kasseistrook van 200 meter.

Binche is voor het eerst in de geschiedenis het decor van het BK tijdrijden. De stad was in 2018 al gastheer van de wegwedstrijd en zal dat in 2025 en 2030 opnieuw zijn. In 2029 is de BK-tijdrit er opnieuw voorzien.

Binche, gekend om zijn carnavalstraditie, heeft een innige band met wielrennen. De Tour de France streek er in het recente verleden enkele malen neer en jaarlijks vindt er de lokale klassieker Binche-Chimay-Binche plaats.

In 2023 ging de nationale tijdrittitel in Herzele naar Wout van Aert bij de mannen en Lotte Kopecky bij de vrouwen.