Wielergeschiedenis: Kopecky rijdt zich dankzij tijdrit van haar leven naar de 2e plaats in de Tour!

Ritwinnares Marlen Reusser kon na afloop amper geloven dat haar ploeg in alle bovenste regionen terug te vinden was: "Ik ben heel blij dat we zo'n beetje alles hebben gewonnen. Dit is niet te geloven!"

"Na een hele week hard labeur in dienst van mijn kopvrouw, ben ik uitgeput. Maar met deze resultaten maakt dat gevoel plaats voor voldoening."



En over haar vlammende tijdrit: "Die was één van mijn doelen, maar geen hoofddoel. Het sluimerde wel constant in mijn hoofd. Dan is het ook heel mooi dat ik het zo kan afmaken."