Mix van Vlaamse hellingen en kasseistroken kruidt parcours van BK in Zottegem

Wie op zondag 23 juni de Belgische titel op de weg wil veroveren in Zottegem, moet een pittig parcours overleven. Enkele stevige hellingen en bekende kasseistroken in de Vlaamse Ardennen zullen het BK kruiden.

Het Marktplein van Sint-Lievens-Houtem vormt het decor voor de rennersvoorstelling en de start van het BK wielrennen. Om 11 uur weerklinkt het startschot voor de vrouwen, om 12.10 uur is het aan de mannen.

Van Sint-Lievens-Houtem gaat het naar Herzele en Zottegem. In een eerste lus van 48,2 km liggen de beklimmingen van de Diepestraat, Klemhoutstraat en Hostellerie en de passage over de kasseien van de Paddestraat. De mannen leggen die lus twee keer af.

Daarna volgt een lokale ronde van 22,9 kilometer, met daarin de beklimming van de Grotebergestraat en de kasseien van het Kruiswaterplein en de Lippenhovestraat. De vrouwen krijgen die lus drie keer voor de wielen, de mannen vier keer.

Zo zal de opvolgster van Lotte Kopecky na 120,5 km koers bekend zijn. De mannen moeten 216,7 kilometer afleggen om de opvolger van Remco Evenepoel te kronen.

"In aanloop naar de Olympische Spelen, een maand later, vormt het BK een belangrijk ijkpunt", zegt Tom Van Damme, de voorzitter van Belgian Cycling.

"Zowel bij de vrouwen als bij de mannen hebben we meer en meer internationale toppers die van het BK een belangrijke afspraak maken. Elke renner wil ooit die mooie tricolore trui dragen. Op een uitdagend parcours in Zottegem verwachten we opnieuw een hoogstaande sportieve strijd."