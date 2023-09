Victor Wembanyama: "We gaan voor goud op de Olympische Spelen"

Op het WK basketbal is Frankrijk door de mand gevallen. Het team faalde in de eerste ronde in een groep met Canada, Letland en Libanon.

Victor Wembanyama was niet van de partij. Volgend jaar belooft hij wel mee te spelen op de Olympische Spelen in eigen land.

"Het WK was een grote ontgoocheling, maar veel kan ik er niet over zeggen. Ik was er niet bij", vertelt de 19-jarige reus (2,24 meter).

In Parijs wil hij revanche nemen met Frankrijk. "Een mooie prestatie op de Olympische Spelen zou ene prachtig verhaal zijn", beseft Wembanyama.

"Ik zal er zijn op de Olympische Spelen. Goud is het enige doel voor ons."

Eerst staat een andere opdracht op zijn programma. Over een maand begint Victor Wembanyama aan zijn eerste NBA-seizoen, in het shirt van de San Antonio Spurs.