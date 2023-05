"Als Wembanyama fit blijft, heeft hij alles om beste basketballer aller tijden te worden"

Wat maakt Victor Wembanyama zo bijzonder?

"LeBron James heeft het perfect verwoord: Victor Wembanyama is een alien, een buitenaards wezen." "Als je in een computerspelletje je eigen onstopbare speler creëert, eentje die alles kan, die supergroot is, maar beweegt als een guard, die kan shotten als Klay Thompson, de defensieve présence heeft, over snelle voeten beschikt én waar ook nog eens een goeie kop opstaat, dan kom je bij Wembanyama uit." "Hij lijkt letterlijk uit een computerspel geplukt en in het echte leven gezet. Hij meet 2,26m en kan alles. Elke keer ik hem zie spelen, valt mijn mond open van verbazing."

"Het is eigenlijk oneerlijk. Het zou niet mogen kunnen dat iemand met die lengte alles kan. Het is echt ongezien, vooral ook op die leeftijd. Ik heb er geen verklaring voor. Het is gewoon een alien, een betere beschrijving is er echt niet." "Hij heeft het allemaal: het fysieke, de skills, goeie begeleiding, een goeie kop erop. Ik kan alleen maar heel positief en optimistisch zijn over hem." "Als Victor Wembanyama fit en gezond blijft, dan heeft hij alles om de beste basketballer aller tijden te worden."

Waarom is San Antonio de ideale bestemming?

"Het lijkt wel voorbestemd dat Victor Wembanyama bij San Antonio zou belanden. Het is het ideale scenario voor hem, op alle vlakken: omkadering, teamcultuur, de club, de coach. Het is zó belangrijk om in de juiste omgeving terecht te komen. San Antonio is de ideale plek om zich te ontwikkelen." "De geschiedenis die eraan vasthangt, maakt het nog mooier. Frankrijk heeft een band met San Antonio, dankzij Franse spelers als Tony Parker, Boris Diaw en Nando de Colo die daar allemaal gespeeld hebben. Heel veel NBA-fans in Frankrijk houden van de Spurs door die Franse link." "San Antonio heeft ook een traditie met grote jongens als 1e pick in de draft. Het is de 3e keer dat ze de 1e pick hebben. In 1987 leverde hen dat David Robinson op, in 1997 Tim Duncan. Allebei Hall of Famers."

"En nu is er Victor Wembanyama. Alles klopt. Dit is het ideale scenario voor hem en ik denk ook voor de NBA. Soms wordt wel eens beweerd dat alles gescript is in de NBA. Wel, mocht dat kloppen, dan is dit daar wel het bewijs van (lacht)." "Coach Gregg Popovich is ook een en al ervaring. Hij zit al jaren bij San Antonio en leidde de club naar 5 titels. Hij zal ongetwijfeld de perfecte manier van spelen zoeken en vinden om het beste uit Wembanyama te halen." "Popovich is een echte people manager, bijna alle ex-spelers loven hem als een soort tweede vader. Dat menselijke aspect kan zo'n jonge kerel alleen maar helpen. En Wembanyama weet bovendien perfect wat te verwachten van Popovich. Hij zal voorbereid aankomen. Dat is echt wel een cadeau."

De Fransman Tony Parker is een clublegende van de San Antonio Spurs.

Is San Antonio nu in één klap titelkandidaat?

"Victor Wembanyama komt erbij, maar het blijft een rookie van 19 jaar die zal moeten wennen aan het spel. Vergeet ook niet dat hij nu plots 82 wedstrijden gaat moeten spelen in één seizoen. Dat is toch een groot verschil met Frankrijk. Ik ben heel benieuwd naar de belasting daarvan op zijn lichaam." "Wat er nu is bij San Antonio is niet genoeg. Deze ploeg zal nog niet klaar zijn om meteen mee te doen voor de titel, al wil hij dat zelf wel zo snel mogelijk doen. Dat zegt wel veel over zijn ambities en het getuigt van een gezonde mindset." "San Antonio is traditioneel niet de favoriete bestemming voor vrije spelers, maar de aanwezigheid van Wembanyama zal de Spurs wel helpen. Misschien nog niet in zijn 1e seizoen, maar ik kan me wel voorstellen dat in de toekomst spelers wél voor San Antonio zullen kiezen om met Wembanyama samen te spelen."