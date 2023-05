Wachten op Wembanyama: San Antonio Spurs kraaien van plezier na draft lottery in NBA

En het was uiteindelijk San Antonio dat de jackpot won, dankzij de pingpongballetjes met de cijfers 14, 5, 8 en 2. Een gouden combinatie die de Spurs in de draft van volgende maand ongetwijfeld naar Victor Wembanyama zal leiden, daar twijfelt niemand nog aan.

Met Victor Wembanyama als inzet was dit misschien wel de meest besproken Draft Lottery sinds 2003, toen ene LeBron James zijn intrede deed in de NBA.

Vreugde in San Antonio: "Een ongelooflijke dag"

In San Antonio konden ze hun geluk niet op na de bekendmaking van de loterij. Het zorgde voor vreugdetaferelen in de lokale bars, maar uiteraard ook bij de Spurs zelf.

"Het wordt ongelooflijk", zei een breed lachende Spurs-eigenaar Peter Holt bij de gedachte aan Victor Wembanyama. "Onze toekomst oogde al mooi, maar dit gaat helemaal formidabel worden."

Ook Brian Wright, de general manager van de club, was in de wolken. "Wembanyama is een generational talent. Hij is uniek, als basketballer en als mens. Dit is een ongelooflijke dag voor de club en voor de fans. We kunnen niet wachten om eraan te beginnen."

Ook Wembanyama zelf, die de loterij volgde vanuit Frankrijk, was duidelijk in zijn nopjes met San Antonio, waar hij mag gaan samenwerken met levende legende Gregg Popovich als coach.

"Mijn hart gaat flink tekeer", sprak een dolgelukkige Wembanyama. "Dit is een bijzonder moment voor mij dat ik me voor de rest van mijn leven zal herinneren. Ik kan niet wachten om de fans en mijn nieuwe ploeg te ontmoeten volgende maand. Ik wil zo snel mogelijk een titel pakken in de NBA."

De draft zelf vindt volgende maand plaats, op 22 juni. Pas dan wordt de NBA-toekomst van Victor Wembanyama definitief bezegeld. Maar dat die toekomst bij de Spurs ligt, staat buiten kijf.

Het is van 2003 en LeBron James geleden dat er nog voor de draft zoveel duidelijkheid was over de 1e pick. Of de Fransman hetzelfde pad kan bewandelen als King James zal de toekomst moeten uitwijzen.