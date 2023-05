Van troetelkind naar zorgenkind: hoe NBA-ster Ja Morant zichzelf steeds meer in de voet schiet

Met zijn team Memphis zit hij niet eens meer in de play-offs, maar Ja Morant was de voorbije dagen eens te meer een van de meest besproken NBA-spelers. Met een tweede vuurwapenincident in enkele maanden tijd lijkt de explosieve guard van Memphis mondjesmaat zijn eigen toekomst te hypothekeren.

Neen, leren van zijn fouten heeft Ja Morant duidelijk nog niet gedaan. De 23-jarige spelverdeler van Memphis was in maart al eens te zien met een vuurwapen in een nachtclub in Colorado, in een filmpje dat opdook via sociale media. En het bezit van vuurwapens, daar gaan ze niet licht over in de NBA. Morant kreeg een schorsing van 8 wedstrijden, betuigde zijn spijt en beloofde plechtig meer verantwoordelijkheidszin als publiek figuur. Maar afgelopen weekend was Ja Morant opnieuw te zien in een filmpje waarbij hij met een geweer wappert tijdens een autoritje. Zijn team Memphis liet prompt weten dat Morant op non-actief gezet is, ook al is het seizoen van de Grizzlies al voorbij. (lees voort onder de tweet)

Morant lang niet aan zijn proefstuk toe

De NBA onderzoekt het nieuwe voorval, dat stilaan wel eens het incident te veel kan worden voor Ja Morant, niet eens zo lang geleden nog het nieuwe troetelkind van de NBA-fans. Want het houdt niet op bij de wapenincidenten van de voorbije maanden. Vorige zomer was er al een 17-jarige jongen die claimde dat hij op een basketbalveldje in Memphis klappen gekregen had van Morant en een vriend van de NBA-speler. Het onderzoek werd door de lokale politie in alle stilte geklasseerd wegens een gebrek aan bewijs. Zelfde verhaal bij een incident met een schoenverkoper die zich bedreigd voelde door Morant én bij een opstootje tijdens een volleybalwedstrijd van Morants zus, waarbij de NBA-speler enkele tikken uitgedeeld zou hebben. En dan was er begin dit jaar nog een incident na de wedstrijd tegen Indiana, waarbij de spelersbus van de bezoekers benaderd werd door een SUV met daarin Morant en zijn entourage. Vanuit de auto werd een laserstraal op de bus gericht van de Pacers gericht. "100 procent zeker van een wapen", claimde een securitymedewerker van Indiana. Ook dat onderzoek bleef zonder gevolg. (lees voort onder de tweet)

5 voor 12