Ja Morant, het nieuwe troetelkind van de NBA: "Wie hem ziet spelen, wordt automatisch fan"

LeBron James, Stephen Curry of Kevin Durant zijn nog steeds de grote kleppers in de NBA, maar een van de meest opvallende spelers van de nieuwe generatie is Ja Morant. De springveer van de Memphis Grizzlies doet de harten van veel basketballiefhebbers sneller slaan. "Als hij naar de ring zweeft, doet hij me denken aan de jonge Michael Jordan", zegt NBA-kenner Dennis Xhaët.

Het was gisteren zonder meer hét beeld van de avond in de NBA: de snoeiharde dunk van Memphis-speler Ja Morant, die net niet over zijn tegenstander sprong op weg naar de ring.



De 22-jarige guard is in geen tijd uitgegroeid tot een publiekslieveling. De snelheid waarmee hij zich de voorbije jaren ontwikkeld heeft, is even duizelingwekkend als zijn flitsende dunks.



Want Morant heeft een straf parcours afgelegd voor een kereltje dat pas in zijn laatste jaar op de middelbare school zijn eerste dunk lukte. Een groeispurt en het kennersoog van een ervaren basketbalcoach leverden Morant in 2017 een studiebeurs op aan de universiteit van Murray State. Sindsdien is het bliksemsnel gegaan.

De monsterdunk van Ja Morant tegen Minnesota.

"Zion Williamson was in 2019 nog de hoofdattractie"

In amper 2 jaar tijd ontwikkelde Ja Morant zich bij Murray State tot een van de meest opwindende spelers in de NCAA. Na een seizoen met gemiddeld 24,5 punten en 10 assists, een NCAA-record, werd Morant in 2019 als 2e gekozen in de NBA-draft door de Memphis Grizzlies.



"Na Zion Williamson", herinnert Dennis Xhaët zich. "Williamson was de hoofdattractie, maar ook Morant kreeg dan al veel aandacht. Alleen waren er op dat moment nog twijfels of zijn spel zich ook zou vertalen naar de NBA."

"Het is waanzinnig hoe Morant zijn stempel gedrukt heeft"

Die twijfels heeft Ja Morant al lang snoeihard in de prullenmand gedunkt, hoofdattractie Zion Williamson is er intussen eentje met mankementen gebleken. Terwijl Williamson in 3 seizoenen meer dan 100 wedstrijden in de lappenmand gelegen heeft, is Ja Morant uitgegroeid tot de absolute ster van de draft van 2019.

"Morant heeft Williamson helemaal overvleugeld. Hij is het prijsbeest en het is waanzinnig hoe hij sinds 2019 zijn stempel gedrukt heeft op het spel, op de Memphis Grizzlies en op de NBA", vindt Dennis Xhaët.

Zion Williamson

"Zijn manier van zweven doet me denken aan de jonge Michael Jordan"

Dankzij een groep jonge, talentvolle spelers is Memphis in sneltempo uitgegroeid tot een te duchten tegenstander in de NBA, met Ja Morant als exponent. De spelverdeler verzorgt het spektakel en dat valt op. Zeker bij de jongere generatie is Morant ontzettend populair.



"Hij spreekt de jeugd gewoon aan. En met zijn 1,91m is het ook geen al te grote jongen, dat helpt. Toch doet hij ongelooflijke dingen. Zo spreekt hij tot de verbeelding. Samen met spelers als Luka Doncic of Jayson Tatum is hij een van de NBA-gezichten voor de toekomst."



"Mij doet hij wel eens denken aan de jonge Michael Jordan. Als je hem soms ziet bewegen, de manier waarop hij naar de ring zweeft: dat is hoe Jordan het ook deed, op souplesse. Het lijkt alsof hij langer blijft vliegen."

Als je die korte filmpjes ziet met hoogtepunten van Morant dan word je automatisch fan. Dennis Xhaët

"Bovendien heeft Morant ook geen angst. Ik denk dat dat ook meespeelt bij de jeugd. Morant probeert over iedereen te springen. Letterlijk."



"Precies door al die hoogtepunten bereikt hij een heel breed publiek. Devin Booker van Phoenix is bijvoorbeeld ook een jonge, solide speler, beter dan Morant, maar hij valt minder op bij de casual basketbalfan. Daar blijft vooral Morant hangen. Als je die korte filmpjes van hem ziet met hoogtepunten, word je automatisch fan."



"Toch is Morant meer dan alleen maar die highlights. Kijk maar naar de manier waarop hij in zijn 3e jaar al de leider is in de kleedkamer. De Grizzlies zijn echt een ploeg en dat hebben ze te danken aan hoe Morant als leider is."

Morant als leider in de kleedkamer

Tekenend voor die leiderschapskwaliteiten: Ja Morant werd onlangs verkozen tot Most Improved Player van het seizoen, de speler die de grootste stap vooruit gezet heeft. Daar hoort een trofee bij, die Morant prompt aan ploegmaat Desmond Bane schonk omdat hij vond dat die de prijs meer verdiend had.



"In de ego gedreven wereld die de NBA zeker is, zie je zoiets niet vaak, zeker niet op die leeftijd. Dat hij die trofee weggaf aan een ploegmaat bewijst hoe hij omgaat met zijn team", vindt Dennis Xhaët.

"Memphis is een van de ploegen van de toekomst"