Joel Embiid doet het weer voor Philadelphia, de Brooklyn Nets zitten in vieze papieren

Zo kregen we verlengingen en daarin eiste Embiid de hoofdrol op in de slotseconde. Hij scoorde van achter de driepuntlijn en sloeg Toronto knock-out. De ster van de Sixers was goed voor 33 punten en 13 rebounds. Zaterdag kan Philadelphia de klus tegen Toronto afmaken.

Toronto liet de kans liggen om het laken naar zich toe te trekken in de reguliere speeltijd. Op 2 minuten van het einde had Toronto een bonus van 5 punten, maar Philadelphia maakte nog gelijk, geholpen door missers vanaf de vrijworplijn van de Raptors.

Durant en Irving kunnen niet op tegen Boston

De Brooklyn Nets zitten dan weer in vieze papieren. Brooklyn verloor voor de tweede keer op een rij in Boston en zal het tij nu moeten keren in zijn thuiswedstrijden. Kevin Durant en Kyrie Irving konden een nederlaag niet afwenden: 114-107.

Brooklyn leek nochtans op weg naar de zege, maar bij een voorsprong van 17 punten stokte de motor bij Durant. Die scoorde in de tweede helft enkel nog vanaf de vrijworplijn en Irving (slechts 10 punten) zat in de greep van de Celtics-defensie.

De fans van Boston hadden het weer gemunt op ex-speler Irving, die een boete van 50.000 dollar had gekregen voor obscene gebaren en vuilbekkerij. Jaylen Brown was de offensieve sprankel die Boston nodig had in het vierde kwart.