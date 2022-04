Grizzlies wissen achterstand van 26 punten uit, Golden State is bijna klaar met Denver

De Memphis Grizzlies zaten tegen de Minnesota Timberwolves in vieze papieren bij een achterstand van 26 punten vroeg in het tweede quarter. En ook in het derde quarter kwam er niet meteen beterschap want ook op een bepaald moment van dat wedstrijddeel stond de ploeg nog 25 punten in het krijt.

Maar de Grizzlies kwamen nog spectaculair terug door onder andere puike prestaties van Desmond Bane, Brandon Clarke en Ja Morant. Uiteindelijk werd het zo een 104-95-zege. De ploeg uit Memphis heeft zo opnieuw het voordeel in handen.